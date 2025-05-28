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Переговоры Путина и лидера Йемена завершились - РИА Новости, 28.05.2025
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17:40 28.05.2025 (обновлено: 17:55 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kreml-2019612103.html
Переговоры Путина и лидера Йемена завершились
Переговоры Путина и лидера Йемена завершились - РИА Новости, 28.05.2025
Переговоры Путина и лидера Йемена завершились
Переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими завершились, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:40:00+03:00
2025-05-28T17:55:00+03:00
йемен
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими завершились, сообщили в Кремле.Лидер Йемена во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду в Кремле, после беседы лидеров переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций."Российско-йеменские переговоры завершились", - сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.Пресс-служба президента распространила видеокадры, на которых Аль-Алими уезжает из Кремля после встречи.
https://ria.ru/20250528/yemen-2019570005.html
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йемен, россия, владимир путин
Йемен, Россия, Владимир Путин
Переговоры Путина и лидера Йемена завершились

Кремль: Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими завершились

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими завершились, сообщили в Кремле.
Лидер Йемена во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду в Кремле, после беседы лидеров переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.
"Российско-йеменские переговоры завершились", - сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
Пресс-служба президента распространила видеокадры, на которых Аль-Алими уезжает из Кремля после встречи.
Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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