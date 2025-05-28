https://ria.ru/20250528/kreml-2019612103.html

Переговоры Путина и лидера Йемена завершились

Переговоры Путина и лидера Йемена завершились - РИА Новости, 28.05.2025

Переговоры Путина и лидера Йемена завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими завершились, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:40:00+03:00

2025-05-28T17:40:00+03:00

2025-05-28T17:55:00+03:00

йемен

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими завершились, сообщили в Кремле.Лидер Йемена во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду в Кремле, после беседы лидеров переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций."Российско-йеменские переговоры завершились", - сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.Пресс-служба президента распространила видеокадры, на которых Аль-Алими уезжает из Кремля после встречи.

https://ria.ru/20250528/yemen-2019570005.html

йемен

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2025

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йемен, россия, владимир путин