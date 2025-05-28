https://ria.ru/20250528/krasnodar-2019617669.html

В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани

В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани - РИА Новости, 28.05.2025

В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани

Первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве, его задержали, сообщило следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:58:00+03:00

2025-05-28T17:58:00+03:00

2025-05-28T20:27:00+03:00

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мошенничество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019621513_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bd8a3a969222814b8829af9e7378c400.jpg

КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве, его задержали, сообщило следственное управление СК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов края. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России)", — указали в ведомстве.По данным следствия, летом 2023-го к фигуранту обратился его знакомый и попросил помочь изменить вступивший в силу приговор внуку его товарища. Он отбывал наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.Подозреваемый заявил, что у него обширные связи, поэтому он якобы может повлиять на смягчение приговора. Взамен же потребовал четыре миллиона рублей для "передачи должностным лицам".С августа по сентябрь того же года он получил от жителя Курганинского района 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из которых знакомый фигуранта, выступавший посредником, оставил себе, уточнили следователи.

https://ria.ru/20250526/mvd-2019211857.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, мошенничество, общество