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В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани - РИА Новости, 28.05.2025
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17:58 28.05.2025 (обновлено: 20:27 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/krasnodar-2019617669.html
В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани
В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани - РИА Новости, 28.05.2025
В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани
Первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве, его задержали, сообщило следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:58:00+03:00
2025-05-28T20:27:00+03:00
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мошенничество
общество
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КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве, его задержали, сообщило следственное управление СК России по региону.&quot;Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов края. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России)&quot;, — указали в ведомстве.По данным следствия, летом 2023-го к фигуранту обратился его знакомый и попросил помочь изменить вступивший в силу приговор внуку его товарища. Он отбывал наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.Подозреваемый заявил, что у него обширные связи, поэтому он якобы может повлиять на смягчение приговора. Взамен же потребовал четыре миллиона рублей для "передачи должностным лицам".С августа по сентябрь того же года он получил от жителя Курганинского района 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из которых знакомый фигуранта, выступавший посредником, оставил себе, уточнили следователи.
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, мошенничество, общество
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Мошенничество, Общество
В Краснодаре задержали первого замминистра природных ресурсов Кубани

Первого замминистра природных ресурсов Кубани заподозрили в мошенничестве

© Минприроды Краснодарского края/ВКонтактеАлександр Каинов
Александр Каинов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Минприроды Краснодарского края/ВКонтакте
Александр Каинов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 мая — РИА Новости. Первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края заподозрили в мошенничестве, его задержали, сообщило следственное управление СК России по региону.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов края. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России)", — указали в ведомстве.

По данным следствия, летом 2023-го к фигуранту обратился его знакомый и попросил помочь изменить вступивший в силу приговор внуку его товарища. Он отбывал наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Подозреваемый заявил, что у него обширные связи, поэтому он якобы может повлиять на смягчение приговора. Взамен же потребовал четыре миллиона рублей для "передачи должностным лицам".
С августа по сентябрь того же года он получил от жителя Курганинского района 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из которых знакомый фигуранта, выступавший посредником, оставил себе, уточнили следователи.
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ПроисшествияКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМошенничествоОбщество
 
 
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