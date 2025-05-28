https://ria.ru/20250528/kostner-2019560247.html
На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ
На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025
На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ
Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на актёра и режиссёра Кевина Костнера и продюсеров вестерна "Горизонты: Часть 2", обвинив их в сексуальной... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:42:00+03:00
2025-05-28T14:42:00+03:00
2025-05-28T16:35:00+03:00
культура
кевин костнер
в мире
сша
кино
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40011/96/400119646_0:188:2887:1812_1920x0_80_0_0_b819c75c0c94dc270398a66aba2c8e7b.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на актёра и режиссёра Кевина Костнера и продюсеров вестерна "Горизонты: Часть 2", обвинив их в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на иск, поданный во вторник в суд Калифорнии. "Ла Белла подала в суд на Костнера и продюсеров фильма за сексуальную дискриминацию, домогательства и создание враждебной рабочей среды", — говорится в материале. Согласно иску, 2 мая 2023 года на съёмочной площадке фильма "Горизонты: Часть 2" Костнер, также исполняющий обязанности режиссёра, без предварительного уведомления и согласия Ла Беллы, организовал съёмку сцены сексуального насилия, в которой она была вынуждена участвовать. Ранее, 1 мая, была отснята запланированная сцена изнасилования с участием Ла Беллы и актёра Дугласа Смита, которая прошла в соответствии с протоколами: с репетицией, присутствием координатора по интимным сценам и на закрытой площадке. На следующий день, по утверждению Ла Беллы, актриса Элла Хант отказалась от участия в новой, незапланированной сцене, после чего Костнер пригласил Ла Беллу на съёмку без должной подготовки и уведомления. Сцена была снята на открытой площадке без присутствия координатора по интимным сценам, что нарушает требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, распространяющиеся на её дублёров. Ла Белла в своём комментарии Hollywood Reporter подчеркнула, что "была оставлена без защиты, предана системой, которая обещала безопасность и профессионализм", и добавила, что произошедшее "навсегда изменило её отношение к индустрии". Дублёрша в иске утверждает, что после инцидента её карьера резко оборвалась: она не была приглашена на съёмки третьей части фильма и больше не получала предложений от координатора трюков, с которым ранее сотрудничала. Адвокат Костнера Мартин Сингер отверг все обвинения, назвав их "абсолютно безосновательными" и заявил, что на площадке велась лишь репетиция без записи, а сама Ла Белла выразила готовность участвовать в съёмке, подняв палец вверх своему супервайзеру.
https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html
https://ria.ru/20250527/serial-2019255381.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40011/96/400119646_110:0:2777:2000_1920x0_80_0_0_f37b0d6862142b236a0fa9ea22531ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кевин костнер, в мире, сша, кино, кино и сериалы
Культура, Кевин Костнер, В мире, США, кино, Кино и сериалы
На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ
На актера Костнера подали в суд за незапланированную сцену с изнасилованием
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на актёра и режиссёра Кевина Костнера и продюсеров вестерна "Горизонты: Часть 2", обвинив их в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды, сообщает издание Hollywood Reporter
со ссылкой на иск, поданный во вторник в суд Калифорнии.
"Ла Белла подала в суд на Костнера
и продюсеров фильма за сексуальную дискриминацию, домогательства и создание враждебной рабочей среды", — говорится в материале.
Согласно иску, 2 мая 2023 года на съёмочной площадке фильма "Горизонты: Часть 2" Костнер, также исполняющий обязанности режиссёра, без предварительного уведомления и согласия Ла Беллы, организовал съёмку сцены сексуального насилия, в которой она была вынуждена участвовать. Ранее, 1 мая, была отснята запланированная сцена изнасилования с участием Ла Беллы и актёра Дугласа Смита, которая прошла в соответствии с протоколами: с репетицией, присутствием координатора по интимным сценам и на закрытой площадке.
На следующий день, по утверждению Ла Беллы, актриса Элла Хант отказалась от участия в новой, незапланированной сцене, после чего Костнер пригласил Ла Беллу на съёмку без должной подготовки и уведомления. Сцена была снята на открытой площадке без присутствия координатора по интимным сценам, что нарушает требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, распространяющиеся на её дублёров.
Ла Белла в своём комментарии Hollywood Reporter подчеркнула, что "была оставлена без защиты, предана системой, которая обещала безопасность и профессионализм", и добавила, что произошедшее "навсегда изменило её отношение к индустрии".
Дублёрша в иске утверждает, что после инцидента её карьера резко оборвалась: она не была приглашена на съёмки третьей части фильма и больше не получала предложений от координатора трюков, с которым ранее сотрудничала.
Адвокат Костнера Мартин Сингер отверг все обвинения, назвав их "абсолютно безосновательными" и заявил, что на площадке велась лишь репетиция без записи, а сама Ла Белла выразила готовность участвовать в съёмке, подняв палец вверх своему супервайзеру.