https://ria.ru/20250528/kostner-2019560247.html

На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ

На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025

На актера Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием, пишут СМИ

Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на актёра и режиссёра Кевина Костнера и продюсеров вестерна "Горизонты: Часть 2", обвинив их в сексуальной... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:42:00+03:00

2025-05-28T14:42:00+03:00

2025-05-28T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американская каскадёрша Девин Ла Белла подала в суд на актёра и режиссёра Кевина Костнера и продюсеров вестерна "Горизонты: Часть 2", обвинив их в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на иск, поданный во вторник в суд Калифорнии. "Ла Белла подала в суд на Костнера и продюсеров фильма за сексуальную дискриминацию, домогательства и создание враждебной рабочей среды", — говорится в материале. Согласно иску, 2 мая 2023 года на съёмочной площадке фильма "Горизонты: Часть 2" Костнер, также исполняющий обязанности режиссёра, без предварительного уведомления и согласия Ла Беллы, организовал съёмку сцены сексуального насилия, в которой она была вынуждена участвовать. Ранее, 1 мая, была отснята запланированная сцена изнасилования с участием Ла Беллы и актёра Дугласа Смита, которая прошла в соответствии с протоколами: с репетицией, присутствием координатора по интимным сценам и на закрытой площадке. На следующий день, по утверждению Ла Беллы, актриса Элла Хант отказалась от участия в новой, незапланированной сцене, после чего Костнер пригласил Ла Беллу на съёмку без должной подготовки и уведомления. Сцена была снята на открытой площадке без присутствия координатора по интимным сценам, что нарушает требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, распространяющиеся на её дублёров. Ла Белла в своём комментарии Hollywood Reporter подчеркнула, что "была оставлена без защиты, предана системой, которая обещала безопасность и профессионализм", и добавила, что произошедшее "навсегда изменило её отношение к индустрии". Дублёрша в иске утверждает, что после инцидента её карьера резко оборвалась: она не была приглашена на съёмки третьей части фильма и больше не получала предложений от координатора трюков, с которым ранее сотрудничала. Адвокат Костнера Мартин Сингер отверг все обвинения, назвав их "абсолютно безосновательными" и заявил, что на площадке велась лишь репетиция без записи, а сама Ла Белла выразила готовность участвовать в съёмке, подняв палец вверх своему супервайзеру.

https://ria.ru/20250513/deparde-2016647024.html

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кевин костнер, в мире, сша, кино, кино и сериалы