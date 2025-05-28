https://ria.ru/20250528/konkurs-2019670817.html

К конкурсу "Это у нас семейное" присоединились более 13 тысяч человек

К конкурсу "Это у нас семейное" присоединились более 13 тысяч человек - РИА Новости, 28.05.2025

К конкурсу "Это у нас семейное" присоединились более 13 тысяч человек

Более 13 тысяч человек присоединились к конкурсу "Это у нас семейное" платформы "Россия - страна возможностей", сообщили организаторы конкурса в официальном... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:46:00+03:00

2025-05-28T22:46:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч человек присоединились к конкурсу "Это у нас семейное" платформы "Россия - страна возможностей", сообщили организаторы конкурса в официальном Telegram-канале. Во вторник на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", которое провел президент России Владимир Путин, был дан старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное". "Почти три тысячи семей за прошедшие сутки уже приняли решение отправиться с нами в это увлекательное путешествие — это 13 179 человек, представляете?" - говорится в сообщении. Организаторы отметили, что заявки на участие в конкурсе поступили из 89 регионов РФ. "Самыми активными на регистрации стали жители Москвы, Московской и Свердловской областей, Краснодарского края и Челябинской области", - также говорится в сообщении. Организаторы обратили внимание на то, что средний возраст прабабушек и прадедушек, участвующих в конкурсе, — 80 лет. "По количеству участников рекордсменом стала семья из Свердловской области. В их команде 30 человек!" - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250527/putin-2019341202.html

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общество, россия, владимир путин