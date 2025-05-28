https://ria.ru/20250528/kobzon-2019622382.html

Чем закончился брак Кобзона с первой женой после трагедии с ребенком

Чем закончился брак Кобзона с первой женой после трагедии с ребенком - РИА Новости, 28.05.2025

Чем закончился брак Кобзона с первой женой после трагедии с ребенком

Вероника Круглова была талантливой певицей, которая могла составить конкуренцию самому Кобзону. Они познакомились на съемках "Голубого огонька" и быстро... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:36:00+03:00

2025-05-28T18:36:00+03:00

2025-05-28T18:36:00+03:00

ленинград

сталинград

москва

иосиф кобзон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101691/00/1016910031_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a0b96203eb2c851f5329e5bf0c048ad6.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вероника Круглова была талантливой певицей, которая могла составить конкуренцию самому Кобзону. Они познакомились на съемках "Голубого огонька" и быстро поженились, но семейная идиллия длилась недолго. Что произошло между молодыми супругами, почему Иосиф Давыдович при разводе пригрозил "сгноить" бывшую жену? И какую роль в распаде брака сыграла его властная мать?Встреча двух талантовНа съемках легендарного "Голубого огонька" в 1964 году произошла судьбоносная встреча. 24-летняя Вероника Круглова — восходящая звезда эстрады из Сталинграда — пересеклась с 28-летним Иосифом Кобзоном, который тогда еще не был главной звездой советской сцены.Круглова уже имела за плечами немалый опыт. Выиграв престижный конкурс молодых талантов в Ленинграде, она активно гастролировала и была востребованной артисткой. У нее даже был первый неудачный брак с конферансье Виленом Кирилловским.Сама Вероника вспоминала первое впечатление о будущем муже не слишком лестно: "Он был не очень пластичным и совсем не артистичным. Стоял на сцене истуканом, будто аршин проглотил, и натужно извлекал из себя звуки"."Гулящая женщина" в доме КобзоновКобзон в те годы был мудрым стратегом. Он не рвался стать эстрадником номер один, уступая пальму первенства то Магомаеву, то Хилю, то Лещенко. Но при этом уверенно держался в первых рядах и имел крепкие связи наверху. И главным советчиком всегда была мать — Ида Исаевна.Роман развивался стремительно. Для Вероники это был второй брак, для Иосифа — первый. Но уже на стадии знакомства с родительской семьей начались проблемы.Поездка в Днепропетровск к родне жениха стала настоящим шоком. Ида Исаевна, встречая гостей, говорила: "Знакомьтесь, это наша ныкейвочка!" Когда смущенная невестка поинтересовалась переводом, Кобзон отмахнулся: "Это по-еврейски". Но консультация с приятелем-евреем открыла правду — "ныкейва" означает "гулящая женщина".Свекровь в супружеской постелиИда Исаевна невзлюбила невестку с первого взгляда и не скрывала этого. Доходило до абсурда: во время медового месяца в Ялте она привезла сыну другую невесту по имени Света, сняла квартиру рядом с гостиницей молодоженов и регулярно ночевала с ними в одном номере."Не стесняясь, ложилась между молодыми супругами посередине широкой кровати", — вспоминала Круглова. В подобное варварство верится с трудом, но свидетельство остается свидетельством.К тому времени Вероника была беременна. Но мать Кобзона решительно настаивала на избавлении от ребенка, несмотря на срок в четыре с половиной месяца. Сын послушался маму.Трагедия, которая все изменилаИскусственные роды на таком сроке стали катастрофой. У Вероники произошла клиническая смерть, врачи предполагали, что она больше не сможет иметь детей. Эта трагедия стала переломным моментом в отношениях супругов."Я с Кобзоном потеряла ребенка по его желанию, по желанию его мамы в основном. Было что-то жуткое", — признавалась позже певица. Потеря желанного ребенка по принуждению мужа и свекрови стала незаживающей раной.Параллельно нарастали творческие противоречия. Кобзон болезненно относился к успехам жены, ограничивал ее сценическое время тремя песнями, а однажды на сцене не дал подойти к микрофону, чтобы "опустить" перед публикой.Развод с угрозамиПосле трех лет брака Вероника подала на развод. Кобзон отреагировал предсказуемо: пригрозил "сгноить" бывшую жену. И частично сдержал слово — выступать в Москве для нее действительно стало проблематично.Сам Иосиф Давыдович позже говорил о браке сдержанно: "Вероника была красивая женщина. Очень. Но жизнь наша не сложилась. Мы прожили около двух лет, выясняя при встречах: с кем спал я и с кем спала она".При разделе имущества бывший муж поступил благородно — купил Веронике отдельную квартиру, чтобы не делить совместную недвижимость.Новая жизньСпасением для Кругловой стал певец Вадим Мулерман, который предложил ей руку и сердце после смерти первой жены от онкологии.Но Кобзон не простил "предательства". Мулерман, который раньше поддерживал рабочие отношения с Иосифом Давыдовичем, стал персоной нон грата. Кобзон ходил по высоким кабинетам, жаловался, что Мулерман "увел жену", настраивал против него администраторов."Благодаря тому, что я женился на ней, ему не удалось выполнить свою угрозу в полной мере", — вспоминал Мулерман. Но времена для пары были тяжелые.Правда или обида?Через годы Мулерман признавался: уже через год понял, что совершил ошибку. Вероника оказалась "очень властной и себялюбивой", ревниво относилась к его сценическому успеху. Когда у него начались неприятности, поддержки от жены не получил. Но тем не менее, они прожили почти двадцать лет в браке и родили дочь Ксению.Сама Круглова обвиняла второго мужа в измене, что и стало причиной развода. Кто говорил правду — судить сложно. Как справедливо заметил Мулерман: "Когда женщины обижены, они могут наговорить все, что угодно".Финал трех судебКобзон нашел счастье с Нинель Дризиной, которая пришлась по душе требовательной Иде Исаевне. Скончался в 2018 году в возрасте 80 лет в Москве, оставшись легендой советской эстрады.Мулерман также умер в 2018 году в возрасте 79 лет в США, куда эмигрировал в 90-е.Вероника после второго развода еще дважды выходила замуж — за баскетбольного судью Игоря Докторовича и дантиста Виталия Андриянкина. Последние десятилетия была счастлива в браке, занималась преподаванием. Скончалась в январе 2024 года в возрасте 84 лет.

ленинград

сталинград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, сталинград, москва, иосиф кобзон