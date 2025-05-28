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Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста - РИА Новости, 28.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:33 28.05.2025 (обновлено: 12:37 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kirkorov-2019529291.html
Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста
Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста - РИА Новости, 28.05.2025
Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста
Лечение народного артиста России Филиппа Киркорова "идет полным ходом", однако для восстановления потребуется время, сообщила РИА Новости представитель артиста... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:33:00+03:00
2025-05-28T12:37:00+03:00
культура
филипп киркоров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лечение народного артиста России Филиппа Киркорова "идет полным ходом", однако для восстановления потребуется время, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. Ранее Успенская сообщила РИА Новости, что Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. "Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", - сказала собеседница агентства. Кроме того, Успенская обратилась к журналистам с просьбой не ставить Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи. Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.
https://ria.ru/20250526/kirkorov-2018702330.html
https://ria.ru/20250430/kirkorov-2014111955.html
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филипп киркоров
Культура, Филипп Киркоров
Лечение Киркорова идет полным ходом, заявила представитель артиста

Успенская: лечение Киркорова идет, но для полного восстановления нужно время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лечение народного артиста России Филиппа Киркорова "идет полным ходом", однако для восстановления потребуется время, сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
Ранее Успенская сообщила РИА Новости, что Киркоров проходит лечение из-за осложнений после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге.
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"Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, Успенская обратилась к журналистам с просьбой не ставить Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.
Ранее, 25 апреля, одна из посетительниц концерта Киркорова рассказала РИА Новости, что инцидент с пиротехникой произошел во время выступления артиста в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". По словам зрительницы, во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось, артист позднее сказал, что обжегся, и все захлопали. Как уточнила РИА Новости Успенская, концерт не был остановлен, потребовалась только смена костюма.
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