https://ria.ru/20250528/kiev-2019613237.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:45:00+03:00

2025-05-28T17:45:00+03:00

2025-05-28T17:51:00+03:00

киев

украина

специальная военная операция на украине

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 17.40 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, а также Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019293990.html

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россия

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