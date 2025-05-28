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Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов - РИА Новости, 28.05.2025
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10:04 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kiev-2019493594.html
Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов
Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов - РИА Новости, 28.05.2025
Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов
Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил министр обороны РФ Андрей РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:04:00+03:00
2025-05-28T10:04:00+03:00
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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам", - сказал Белоусов, напомнив, что Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы. Киев данные шаги проигнорировал, сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ. Он напомнил, что 16 мая в Турции состоялись контакты российской стороны с представителями Киева, в ходе которых "договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров".
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в мире, россия, киев, украина, андрей белоусов, одкб, москва
В мире, Россия, Киев, Украина, Андрей Белоусов, ОДКБ, Москва
Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов

Белоусов: РФ неоднократно выражала готовность к продолжению диалога с Украиной

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам", - сказал Белоусов, напомнив, что Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы.
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Киев данные шаги проигнорировал, сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.
Он напомнил, что 16 мая в Турции состоялись контакты российской стороны с представителями Киева, в ходе которых "договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров".
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