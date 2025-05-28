https://ria.ru/20250528/kiev-2019493594.html

Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов

Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов - РИА Новости, 28.05.2025

Киев не реагирует на готовность Москвы к диалогу, заявил Белоусов

Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил министр обороны РФ Андрей РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:04:00+03:00

2025-05-28T10:04:00+03:00

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БИШКЕК, 28 мая – РИА Новости. Власти Украины не реагируют на готовность Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога с целью урегулирования конфликта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам", - сказал Белоусов, напомнив, что Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы. Киев данные шаги проигнорировал, сказал Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ. Он напомнил, что 16 мая в Турции состоялись контакты российской стороны с представителями Киева, в ходе которых "договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров".

https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019380050.html

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