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В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров - РИА Новости, 28.05.2025
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03:13 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/kiberbezopasnost-2019462072.html
В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров
В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров - РИА Новости, 28.05.2025
В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров
Большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе, поэтому смена пароля на домашнем... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:13:00+03:00
2025-05-28T03:13:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе, поэтому смена пароля на домашнем роутере после покупки и его периодическое обновление может стать эффективной мерой против взлома и внедрения вредоносного ПО злоумышленниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Игнорирование смены пароля на домашнем роутере — одна из самых распространённых и недооценённых уязвимостей среди пользователей. По сути, это оставление "двери" в цифровой дом открытой: большинство роутеров по умолчанию поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Злоумышленник, получивший доступ к роутеру, может незаметно перехватывать интернет-трафик, изменять настройки сети или внедрять вредоносное ПО", - пояснил депутат. Депутат отметил, что домашний роутер — это центральный узел, через который проходят все данные, передаваемые с устройств в сети: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и даже систем видеонаблюдения. "Доступ к нему позволяет изменять маршруты передачи данных — например, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты (через подмену DNS), похищая логины и пароли от банков или социальных сетей", - добавил Немкин. По словам парламентария, атакованный роутер может стать частью ботнета — распределённой сети заражённых устройств, которые используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. Депутат отметил что в этом случае пользователь может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для противоправной деятельности, а последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — могут наступить уже для самого владельца. "Смена пароля роутера после покупки и периодическое обновление его в дальнейшем — простая, но крайне эффективная мера. Надёжный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Также стоит отключить удалённое администрирование, если оно не используется, и регулярно проверять, какие устройства подключены к сети. Базовая цифровая гигиена способна существенно снизить риски и защитить вашу домашнюю инфраструктуру от вторжений", - заключил парламентарий.
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предупредили об уязвимости домашних роутеров

Депутат Немкин: смена пароля на домашнем роутере может защитить от взлома

© РИА Новости / Яков АндреевРоутер
Роутер - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе, поэтому смена пароля на домашнем роутере после покупки и его периодическое обновление может стать эффективной мерой против взлома и внедрения вредоносного ПО злоумышленниками, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Игнорирование смены пароля на домашнем роутере — одна из самых распространённых и недооценённых уязвимостей среди пользователей. По сути, это оставление "двери" в цифровой дом открытой: большинство роутеров по умолчанию поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Злоумышленник, получивший доступ к роутеру, может незаметно перехватывать интернет-трафик, изменять настройки сети или внедрять вредоносное ПО", - пояснил депутат.
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Депутат отметил, что домашний роутер — это центральный узел, через который проходят все данные, передаваемые с устройств в сети: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и даже систем видеонаблюдения.
«
"Доступ к нему позволяет изменять маршруты передачи данных — например, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты (через подмену DNS), похищая логины и пароли от банков или социальных сетей", - добавил Немкин.
По словам парламентария, атакованный роутер может стать частью ботнета — распределённой сети заражённых устройств, которые используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. Депутат отметил что в этом случае пользователь может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для противоправной деятельности, а последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — могут наступить уже для самого владельца.
"Смена пароля роутера после покупки и периодическое обновление его в дальнейшем — простая, но крайне эффективная мера. Надёжный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Также стоит отключить удалённое администрирование, если оно не используется, и регулярно проверять, какие устройства подключены к сети. Базовая цифровая гигиена способна существенно снизить риски и защитить вашу домашнюю инфраструктуру от вторжений", - заключил парламентарий.
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