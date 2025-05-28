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Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина - РИА Новости, 28.05.2025
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12:01 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html
Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина
Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина - РИА Новости, 28.05.2025
Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже осужденного на 9 лет за растрату, по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:01:00+03:00
2025-05-28T12:01:00+03:00
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московский городской суд
агентство по страхованию вкладов
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже осужденного на 9 лет за растрату, по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Тверского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ. Защита от комментариев отказалась, Хотин участвовал в заседании по видео-конференц-связи. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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москва, россия, югра, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов, общество
Москва, Россия, Югра, Московский городской суд, Агентство по страхованию вкладов, Общество
Суд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест экс-банкира Хотина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже осужденного на 9 лет за растрату, по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Сергей Пугачев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Защита бывшего банкира Пугачева, получившего 14 лет, обжаловала приговор
27 мая, 16:39
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ.
Защита от комментариев отказалась, Хотин участвовал в заседании по видео-конференц-связи.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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