Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине
Картаполов: Россия ответит жестко, если Германия поставит Украине Taurus
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus киевскому режиму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в среду канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
"Жёстко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать", - сказал Картаполов.
Глава комитета Госдумы при этом отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно, поэтому вместо поставок Taurus они заявили, что будут помогать производить ракеты на территории Украины.
"Одно дело просто языком болтать, а другое дело за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать", - считает парламентарий.