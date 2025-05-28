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Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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17:55 28.05.2025 (обновлено: 18:00 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kartapolov-2019616984.html
Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине
Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине
Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus киевскому режиму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:55:00+03:00
2025-05-28T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus киевскому режиму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее в среду канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия."Жёстко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать", - сказал Картаполов.Глава комитета Госдумы при этом отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно, поэтому вместо поставок Taurus они заявили, что будут помогать производить ракеты на территории Украины."Одно дело просто языком болтать, а другое дело за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать", - считает парламентарий.
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
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украина, германия, в мире, андрей картаполов, фридрих мерц, россия, госдума рф, taurus
Украина, Германия, В мире, Андрей Картаполов, Фридрих Мерц, Россия, Госдума РФ, Taurus
Картаполов пообещал жесткий ответ в случае поставок Taurus Украине

Картаполов: Россия ответит жестко, если Германия поставит Украине Taurus

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus киевскому режиму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в среду канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
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"Жёстко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать", - сказал Картаполов.
Глава комитета Госдумы при этом отметил, что после конкретных и предметных заявлений с российской стороны немецким властям стало страшно, поэтому вместо поставок Taurus они заявили, что будут помогать производить ракеты на территории Украины.
"Одно дело просто языком болтать, а другое дело за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать", - считает парламентарий.
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УкраинаГерманияВ миреАндрей КартаполовФридрих МерцРоссияГосдума РФTaurus
 
 
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