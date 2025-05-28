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Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы - РИА Новости, 28.05.2025
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03:42 28.05.2025 (обновлено: 03:43 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/kanada-2019464075.html
Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы
Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы - РИА Новости, 28.05.2025
Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что страна сможет присоединиться к стратегии Европы по перевооружению уже к 1 июля, сообщает телеканал... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:42:00+03:00
2025-05-28T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что страна сможет присоединиться к стратегии Европы по перевооружению уже к 1 июля, сообщает телеканал CBC. "Премьер-министр Марк Карни дал понять, что надеется на присоединение Канады к крупному плану оборонного перевооружения Европы к 1 июля", - говорится в сообщении телеканала. По словам Карни, в последние несколько месяцев Канада провела ряд "всё более конкретных" переговоров со своими главными европейскими партнерами с целью установления партнерства в сфере обороны. Как подчеркнул премьер, Канада делает в этом направлении "большие успехи". Глава МИД Канады Мелани Жоли 4 апреля указала на желание страны участвовать в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html
https://ria.ru/20250510/evropa-2016224569.html
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в мире, канада, европа, марк карни, мелани жоли, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Канада, Европа, Марк Карни, Мелани Жоли, Еврокомиссия, Евросоюз
Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы

Карни надеется, что Канада присоединится к плану перевооружения Европы с 1 июля

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил надежду на то, что страна сможет присоединиться к стратегии Европы по перевооружению уже к 1 июля, сообщает телеканал CBC.
"Премьер-министр Марк Карни дал понять, что надеется на присоединение Канады к крупному плану оборонного перевооружения Европы к 1 июля", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение
16 апреля, 08:00
По словам Карни, в последние несколько месяцев Канада провела ряд "всё более конкретных" переговоров со своими главными европейскими партнерами с целью установления партнерства в сфере обороны. Как подчеркнул премьер, Канада делает в этом направлении "большие успехи".
Глава МИД Канады Мелани Жоли 4 апреля указала на желание страны участвовать в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
Снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
NYT: Европа не сможет обеспечить Украину оружием без США
10 мая, 16:43
 
В миреКанадаЕвропаМарк КарниМелани ЖолиЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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