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Изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2025
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13:43 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/izmenenija-2019544664.html
Изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил Силуанов
Изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2025
Изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил Силуанов
Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:43:00+03:00
2025-05-28T13:43:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Но мы это тоже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан. Поэтому это серьезное изменение налогового порядка, налогового законодательства. А мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Поэтому не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Богатые люди тоже платят подоходный налог. Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. А банкам сейчас нужна прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты", - заявил он, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил Силуанов

Силуанов: серьезных изменений в налоговом законодательстве не будет

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Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Серьезных изменений в налоговом законодательстве РФ в ближайшие годы не будет, в том числе для богатых - они тоже платят налог на доходы физических лиц, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Но мы это тоже обсуждали с вами, когда готовили поправки в налоговое законодательство, и этот вопрос не был поддержан. Поэтому это серьезное изменение налогового порядка, налогового законодательства. А мы договорились, что в ближайшие годы менять те договоренности, которые были достигнуты, не будем. Поэтому не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей. Богатые люди тоже платят подоходный налог. Если мы здесь планку перегнем, тогда будет больше стимулов уходить в другие инструменты. А банкам сейчас нужна прибыль для их капитализации, чтобы они могли выдавать кредиты", - заявил он, выступая в Госдуме.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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