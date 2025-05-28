https://ria.ru/20250528/istochnik-2019534670.html

Источник: Фидан посетит Киев 29 мая

Источник: Фидан посетит Киев 29 мая - РИА Новости, 28.05.2025

Источник: Фидан посетит Киев 29 мая

Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры в Киеве 29-30 мая, ожидается, что его примет Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости дипломатический источник в РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:55:00+03:00

2025-05-28T12:55:00+03:00

2025-05-28T14:45:00+03:00

в мире

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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры в Киеве 29-30 мая, ожидается, что его примет Владимир Зеленский, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Визит господина министра в Украину ожидается 29-30 мая. Планируется, что он проведет ряд переговоров, в том числе с Владимиром Зеленским",- сообщил собеседник агентства.Как уточнил собеседник агентства, в ходе переговоров Фидан заявит о готовности Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта и содействовать обеспечению безопасного судоходства на Черном море.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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