https://ria.ru/20250528/islam-2019452929.html

Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам

Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам - РИА Новости, 28.05.2025

Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам

Власти Саудовской Аравии после наблюдений за появлением новолуния объявили, что главный для мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан Байрам)... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:23:00+03:00

2025-05-28T00:23:00+03:00

2025-05-28T10:09:00+03:00

религия

саудовская аравия

мекка

празднование курбан-байрама

религиозные праздники

религия

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ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии после наблюдений за появлением новолуния объявили, что главный для мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан Байрам) наступит в королевстве в пятницу, 6 июня. "Во вторник вечером, 27-го числа месяца Зуль када 1446 года по мусульманскому календарю, зафиксировано появление на небе новолуния месяца Зуль хиджа. Таким образом, среда будет первым днем месяца Зуль хиджа...", - говорится в сообщении Верховного суда королевства, переданном Саудовским агентством новостей SPA. Праздник жертвоприношения будет отмечаться в Саудовской Аравии и большинстве арабских стран 6 июня после совершения паломниками основных обрядов ежегодного хаджа, на который они прибывают в этом месяце. По данным министерства информации, на хадж в королевство уже прибыли более одного миллиона мусульман из-за рубежа. Саудовское министерство по делам хаджа и умры (малого хаджа) объявило о полной готовности к приему паломников. Так, в Мекке были проведены работы по расширению площадей, ремонту дорог, которые ведут к основным местам для совершения обрядов хаджа, в частности, к горе Арафат, на которую взбираются пилигримы для молитвенного стояния перед наступлением праздника Ид аль-Адха.

https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008190849.html

https://ria.ru/20250528/kurban-bayram-1800665351.html

саудовская аравия

мекка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саудовская аравия, мекка, празднование курбан-байрама, религиозные праздники, религия