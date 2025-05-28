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Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам - РИА Новости, 28.05.2025
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00:23 28.05.2025 (обновлено: 10:09 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/islam-2019452929.html
Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам
Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам - РИА Новости, 28.05.2025
Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам
Власти Саудовской Аравии после наблюдений за появлением новолуния объявили, что главный для мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан Байрам)... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:23:00+03:00
2025-05-28T10:09:00+03:00
религия
саудовская аравия
мекка
празднование курбан-байрама
религиозные праздники
религия
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ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии после наблюдений за появлением новолуния объявили, что главный для мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан Байрам) наступит в королевстве в пятницу, 6 июня. "Во вторник вечером, 27-го числа месяца Зуль када 1446 года по мусульманскому календарю, зафиксировано появление на небе новолуния месяца Зуль хиджа. Таким образом, среда будет первым днем месяца Зуль хиджа...", - говорится в сообщении Верховного суда королевства, переданном Саудовским агентством новостей SPA. Праздник жертвоприношения будет отмечаться в Саудовской Аравии и большинстве арабских стран 6 июня после совершения паломниками основных обрядов ежегодного хаджа, на который они прибывают в этом месяце. По данным министерства информации, на хадж в королевство уже прибыли более одного миллиона мусульман из-за рубежа. Саудовское министерство по делам хаджа и умры (малого хаджа) объявило о полной готовности к приему паломников. Так, в Мекке были проведены работы по расширению площадей, ремонту дорог, которые ведут к основным местам для совершения обрядов хаджа, в частности, к горе Арафат, на которую взбираются пилигримы для молитвенного стояния перед наступлением праздника Ид аль-Адха.
https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008190849.html
https://ria.ru/20250528/kurban-bayram-1800665351.html
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саудовская аравия, мекка, празднование курбан-байрама, религиозные праздники, религия
Религия, Саудовская Аравия, Мекка, Празднование Курбан-байрама, Религиозные праздники, Религия
Саудовская Аравия объявила 6 июня праздником Курбан Байрам

Саудовская Аравия объявила 6 июня главным праздником мусульман Ид аль-Адха

© Getty Images / Anadolu/Esra HaciogluПаломники совершают молитвы перед праздником Курбан Байрам в мечети аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия
Паломники совершают молитвы перед праздником Курбан Байрам в мечети аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Esra Hacioglu
Паломники совершают молитвы перед праздником Курбан Байрам в мечети аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия
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ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии после наблюдений за появлением новолуния объявили, что главный для мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан Байрам) наступит в королевстве в пятницу, 6 июня.
"Во вторник вечером, 27-го числа месяца Зуль када 1446 года по мусульманскому календарю, зафиксировано появление на небе новолуния месяца Зуль хиджа. Таким образом, среда будет первым днем месяца Зуль хиджа...", - говорится в сообщении Верховного суда королевства, переданном Саудовским агентством новостей SPA.
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Праздник жертвоприношения будет отмечаться в Саудовской Аравии и большинстве арабских стран 6 июня после совершения паломниками основных обрядов ежегодного хаджа, на который они прибывают в этом месяце. По данным министерства информации, на хадж в королевство уже прибыли более одного миллиона мусульман из-за рубежа.
Саудовское министерство по делам хаджа и умры (малого хаджа) объявило о полной готовности к приему паломников. Так, в Мекке были проведены работы по расширению площадей, ремонту дорог, которые ведут к основным местам для совершения обрядов хаджа, в частности, к горе Арафат, на которую взбираются пилигримы для молитвенного стояния перед наступлением праздника Ид аль-Адха.
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