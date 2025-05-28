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Иран опроверг информацию о возможной приостановке обогащения урана - РИА Новости, 28.05.2025
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22:32 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/iran-2019669849.html
Иран опроверг информацию о возможной приостановке обогащения урана
Иран опроверг информацию о возможной приостановке обогащения урана - РИА Новости, 28.05.2025
Иран опроверг информацию о возможной приостановке обогащения урана
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию американского агентства Рейтер о якобы возможном приостановлении со стороны исламской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:32:00+03:00
2025-05-28T22:32:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости/Прайм. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию американского агентства Рейтер о якобы возможном приостановлении со стороны исламской республики обогащения урана сроком на один год. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Иран может временно приостановить обогащение урана на год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят иранские активы. "Продолжение обогащения урана является безальтернативным принципом Ирана", - сказал Багаи, слова которого приводит иранского государственный телеканал IRIB. Он подчеркнул, что опровергает информацию агентства Рейтер о якобы возможном приостановлении со стороны Ирана обогащения урана на один год. "Новое заявление Рейтера – это очередная из тех сфабрикованных новостей, которые Иран неоднократно опровергал, и их ложность в конце концов оказывалась доказанной", - добавил Багаи. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
https://ria.ru/20250511/iran-2016371019.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Иран опроверг информацию о возможной приостановке обогащения урана

Иран опроверг сообщения о возможной приостановке обогащения урана на один год

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости/Прайм. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию американского агентства Рейтер о якобы возможном приостановлении со стороны исламской республики обогащения урана сроком на один год.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Иран может временно приостановить обогащение урана на год, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят иранские активы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран допустил снижение уровня обогащения урана после переговоров с США
11 мая, 18:17
"Продолжение обогащения урана является безальтернативным принципом Ирана", - сказал Багаи, слова которого приводит иранского государственный телеканал IRIB.
Он подчеркнул, что опровергает информацию агентства Рейтер о якобы возможном приостановлении со стороны Ирана обогащения урана на один год.
"Новое заявление Рейтера – это очередная из тех сфабрикованных новостей, которые Иран неоднократно опровергал, и их ложность в конце концов оказывалась доказанной", - добавил Багаи.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Иран отверг требования США по обогащенному урану
24 апреля, 13:05
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В миреИранСШАОманАббас АракчиДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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