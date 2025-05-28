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Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой - РИА Новости, 28.05.2025
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10:40 28.05.2025 (обновлено: 10:55 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/iran-2019501533.html
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой
Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:40:00+03:00
2025-05-28T10:55:00+03:00
в мире
иран
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы по-прежнему сложная."Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым (на переговорах Ирана и США - ред.). Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении", - сказал министр, выступая на 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Мы желаем успеха этим усилиям в надежде, что результаты буду достигнуты, которые устроят все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Иран", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
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в мире, иран, форум по международной безопасности в москве — 2025, сергей лавров
В мире, Иран, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Сергей Лавров
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой

Лавров выразил надежду на заключение сделки между Ираном и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы по-прежнему сложная.
"Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым (на переговорах Ирана и США - ред.). Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении", - сказал министр, выступая на 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Мы желаем успеха этим усилиям в надежде, что результаты буду достигнуты, которые устроят все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Иран", - отметил Лавров.
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