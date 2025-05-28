https://ria.ru/20250528/iran-2019501533.html
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой
Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:40:00+03:00
2025-05-28T10:40:00+03:00
2025-05-28T10:55:00+03:00
в мире
иран
форум по международной безопасности в москве — 2025
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы по-прежнему сложная."Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым (на переговорах Ирана и США - ред.). Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении", - сказал министр, выступая на 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Мы желаем успеха этим усилиям в надежде, что результаты буду достигнуты, которые устроят все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Иран", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, форум по международной безопасности в москве — 2025, сергей лавров
В мире, Иран, Форум по международной безопасности в Москве — 2025, Сергей Лавров
Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой
Лавров выразил надежду на заключение сделки между Ираном и США