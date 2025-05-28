https://ria.ru/20250528/iran-2019501533.html

Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой

Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой - РИА Новости, 28.05.2025

Лавров заявил о сложной ситуации с иранской ядерной программой

Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:40:00+03:00

2025-05-28T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Есть надежда на заключение сделки между Ираном и США, касающейся иранской ядерной программы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы по-прежнему сложная."Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым (на переговорах Ирана и США - ред.). Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении", - сказал министр, выступая на 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Мы желаем успеха этим усилиям в надежде, что результаты буду достигнуты, которые устроят все заинтересованные стороны, включая, конечно же, Иран", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250519/iran-2017793668.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, форум по международной безопасности в москве — 2025, сергей лавров