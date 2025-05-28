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Иран может допустить американских инспекторов на ядерные объекты - РИА Новости, 28.05.2025
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10:16 28.05.2025 (обновлено: 11:09 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/iran-2019495905.html
Иран может допустить американских инспекторов на ядерные объекты
Иран может допустить американских инспекторов на ядерные объекты - РИА Новости, 28.05.2025
Иран может допустить американских инспекторов на ядерные объекты
Иран в случае сделки с США готов допустить американских инспекторов в составе МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявил в среду в прямом эфире глава организации по РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:16:00+03:00
2025-05-28T11:09:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
в мире
магатэ
аббас аракчи
маджид тахт-раванчи
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Иран в случае сделки с США готов допустить американских инспекторов в составе МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявил в среду в прямом эфире глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами."Мы до сих пор не принимали инспекторов тех стран (в частности, США – ред.), с которыми мы находимся в конфликте… Однако если будет достигнуто соглашение (с США – ред,) и будут учтены все требования и желания Ирана, тогда мы готовы пересмотреть вопрос о принятии инспекторов со стороны МАГАТЭ", - сказал Эслами журналистам на вопрос, будет ли разрешено США направлять своих инспекторов на ядерные объекты Ирана.Эслами также отметил, что иранская сторона пока не получала официальных предложений о создании ядерного консорциума со странами Ближнего Востока и США.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Тегеран предложил сформировать ядерный консорциум с участием государств Ближнего Востока и с привлечением инвестиций из США. Как пишет издание, этот проект был предложен главой МИД Ирана Аббасом Аракчи американской стороне в качестве альтернативы требованию США о полном отказе Ирана от своей ядерной программы. Предполагается, что консорциум позволит Ирану обогащать уран до 3,67% и поставлять его арабским странам для гражданских целей, а на ядерных объектах будут работать международные наблюдатели, включая экспертов из США. В отличие от подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), новое соглашение может быть бессрочным.Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал, что Иран пока не обсуждал идею о создании ядерного консорциума. При этом министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что хотя и Иран готов принять участие в ядерном консорциуме, если страны Ближнего Востока будут заинтересованы в его реализации, но, по его словам, такой консорциум не станет заменой обогащению урана в Иране.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250518/iran-2017729964.html
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тегеран (город)
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иран, тегеран (город), сша, в мире, магатэ, аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, ближний восток, дональд трамп
Иран, Тегеран (город), США, В мире, МАГАТЭ, Аббас Аракчи, Маджид Тахт-Раванчи, Ближний Восток, Дональд Трамп
Иран может допустить американских инспекторов на ядерные объекты

Эслами: Иран готов допустить инспекторов США на ядерные объекты в случае сделки

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Иран в случае сделки с США готов допустить американских инспекторов в составе МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявил в среду в прямом эфире глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Мы до сих пор не принимали инспекторов тех стран (в частности, США – ред.), с которыми мы находимся в конфликте… Однако если будет достигнуто соглашение (с США – ред,) и будут учтены все требования и желания Ирана, тогда мы готовы пересмотреть вопрос о принятии инспекторов со стороны МАГАТЭ", - сказал Эслами журналистам на вопрос, будет ли разрешено США направлять своих инспекторов на ядерные объекты Ирана.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Президент Ирана считает возможным достижение соглашения с США
18 мая, 21:56
Эслами также отметил, что иранская сторона пока не получала официальных предложений о создании ядерного консорциума со странами Ближнего Востока и США.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Тегеран предложил сформировать ядерный консорциум с участием государств Ближнего Востока и с привлечением инвестиций из США. Как пишет издание, этот проект был предложен главой МИД Ирана Аббасом Аракчи американской стороне в качестве альтернативы требованию США о полном отказе Ирана от своей ядерной программы. Предполагается, что консорциум позволит Ирану обогащать уран до 3,67% и поставлять его арабским странам для гражданских целей, а на ядерных объектах будут работать международные наблюдатели, включая экспертов из США. В отличие от подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), новое соглашение может быть бессрочным.
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщал, что Иран пока не обсуждал идею о создании ядерного консорциума. При этом министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что хотя и Иран готов принять участие в ядерном консорциуме, если страны Ближнего Востока будут заинтересованы в его реализации, но, по его словам, такой консорциум не станет заменой обогащению урана в Иране.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
США расширили санкции против Ирана
14 мая, 21:48
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном
23 мая, 14:34
 
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