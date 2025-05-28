https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html

В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта

В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 28.05.2025

В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта

Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта, сейчас состояние ребенка стабильное, она проходит... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:14:00+03:00

2025-05-28T16:14:00+03:00

2025-05-28T17:09:00+03:00

хорошие новости

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019601102_204:89:821:436_1920x0_80_0_0_b2ec61514dd758adc30e4eb6f9d7ea7c.jpg

КРАСНОГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта, сейчас состояние ребенка стабильное, она проходит восстановительную терапию, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В тяжелом состоянии бригада скорой помощи экстренно доставила 10-летнюю девочку в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. Со слов матери, ребенок принимал ванну, как вдруг у нее внезапно появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, после проведения девочке КТ и МРТ врачи выявили обширный ишемический инсульт левого полушария мозга. "Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток. Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис – медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти", – рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова, слова которой приводятся в сообщении. Сейчас, по данным ведомства, состояние девочки стабильное – она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации Детского центра.

https://ria.ru/20250526/rebenok-2019133100.html

https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье)