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В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 28.05.2025
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16:14 28.05.2025 (обновлено: 17:09 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/instult-2019585242.html
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 28.05.2025
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта, сейчас состояние ребенка стабильное, она проходит... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:14:00+03:00
2025-05-28T17:09:00+03:00
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КРАСНОГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта, сейчас состояние ребенка стабильное, она проходит восстановительную терапию, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В тяжелом состоянии бригада скорой помощи экстренно доставила 10-летнюю девочку в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. Со слов матери, ребенок принимал ванну, как вдруг у нее внезапно появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, после проведения девочке КТ и МРТ врачи выявили обширный ишемический инсульт левого полушария мозга. "Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток. Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис – медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти", – рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова, слова которой приводятся в сообщении. Сейчас, по данным ведомства, состояние девочки стабильное – она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации Детского центра.
https://ria.ru/20250526/rebenok-2019133100.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли 10-летнюю девочку от инсульта

Врачи подмосковного Центра имени Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта

© Министерство здравоохранения Московской областиВрачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Министерство здравоохранения Московской области
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта
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Дзен
КРАСНОГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли 10-летнюю девочку от инсульта, сейчас состояние ребенка стабильное, она проходит восстановительную терапию, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В тяжелом состоянии бригада скорой помощи экстренно доставила 10-летнюю девочку в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. Со слов матери, ребенок принимал ванну, как вдруг у нее внезапно появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих", - рассказали в пресс-службе.
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По данным ведомства, после проведения девочке КТ и МРТ врачи выявили обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.
"Если пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа с начала симптомов, то еще есть шансы восстановить кровоток. Благодаря слаженной работе и оперативности родителей девочка оказалась в больнице через два часа. Мы провели тромболизис – медикаментозную процедуру для растворения тромба. Это спасло ребенка от тяжелой степени инвалидности и даже смерти", – рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова, слова которой приводятся в сообщении.
Сейчас, по данным ведомства, состояние девочки стабильное – она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации Детского центра.
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