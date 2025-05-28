ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе
ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника США Уиткоффа по Газе
© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по Газе, которое предусматривает освобождение десяти израильских заключенных в обмен на согласованное число палестинских, сообщило движение в среду.
"ХАМАС подтверждает, что прилагает огромные усилия для прекращения варварской войны в секторе Газа, последним из которых стало достижение соглашения с посланником США Стивом Уиткоффом об общих рамках для достижения постоянного прекращения огня… Соглашение предусматривает освобождение десяти израильских заключенных и (передачу – ред.) нескольких тел погибших в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных под гарантии посредников", - говорится в заявлении в Telegram-канале движения.
В ХАМАС также подчеркнули, что в общие рамки предложения Уиткоффа входит полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа, продолжение поставок гуманитарной помощи в полуэксклав, и создание профессионального комитета для управления делами Газы сразу же после объявления о заключении соглашения.
"Движение (ХАМАС – ред.) ожидает окончательного ответа на этот вопрос", - добавило движение.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.