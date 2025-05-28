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ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе - РИА Новости, 28.05.2025
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17:47 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/hamas-2019613932.html
ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе
ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе - РИА Новости, 28.05.2025
ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по Газе, которое предусматривает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:47:00+03:00
2025-05-28T17:47:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по Газе, которое предусматривает освобождение десяти израильских заключенных в обмен на согласованное число палестинских, сообщило движение в среду. "ХАМАС подтверждает, что прилагает огромные усилия для прекращения варварской войны в секторе Газа, последним из которых стало достижение соглашения с посланником США Стивом Уиткоффом об общих рамках для достижения постоянного прекращения огня… Соглашение предусматривает освобождение десяти израильских заключенных и (передачу – ред.) нескольких тел погибших в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных под гарантии посредников", - говорится в заявлении в Telegram-канале движения. В ХАМАС также подчеркнули, что в общие рамки предложения Уиткоффа входит полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа, продолжение поставок гуманитарной помощи в полуэксклав, и создание профессионального комитета для управления делами Газы сразу же после объявления о заключении соглашения. "Движение (ХАМАС – ред.) ожидает окончательного ответа на этот вопрос", - добавило движение. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250528/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе

ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника США Уиткоффа по Газе

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по Газе, которое предусматривает освобождение десяти израильских заключенных в обмен на согласованное число палестинских, сообщило движение в среду.
"ХАМАС подтверждает, что прилагает огромные усилия для прекращения варварской войны в секторе Газа, последним из которых стало достижение соглашения с посланником США Стивом Уиткоффом об общих рамках для достижения постоянного прекращения огня… Соглашение предусматривает освобождение десяти израильских заключенных и (передачу – ред.) нескольких тел погибших в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных под гарантии посредников", - говорится в заявлении в Telegram-канале движения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В ХАМАС также подчеркнули, что в общие рамки предложения Уиткоффа входит полный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа, продолжение поставок гуманитарной помощи в полуэксклав, и создание профессионального комитета для управления делами Газы сразу же после объявления о заключении соглашения.
"Движение (ХАМАС – ред.) ожидает окончательного ответа на этот вопрос", - добавило движение.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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