https://ria.ru/20250528/gubernator-2019602087.html

Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области

Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области - РИА Новости, 28.05.2025

Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на всероссийский конкурс "Регион для молодых" программу комплексного развития в регионе... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:11:00+03:00

2025-05-28T17:11:00+03:00

2025-05-28T17:11:00+03:00

архангельская область

новодвинск

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на всероссийский конкурс "Регион для молодых" программу комплексного развития в регионе молодежной политики, одним из ключевых пунктов которой станет создание нового молодежного пространства в Новодвинске, сообщила пресс-служба правительства региона. Как отметил глава региона в своем приветственном слове, программа комплексного развития молодёжной политики в Архангельской области – не просто документ, а живая стратегия, рождённая из инициатив и потребностей молодых людей. "В основе этой стратегии лежит глубокая аналитическая работа. Мы не писали её "в кабинетах", это не результат труда чиновников. И я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что наша заявка – неформальный документ, за ней стоит вдумчивая и системная работа целой команды", - подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Как отметил Цыбульский, власти провели аудит действующей молодёжной политики, опросили тысячи молодых людей через центр изучения общественного мнения, провели стратегические сессии в городах и поселках. "Это не просто программа для молодёжи – это программа, созданная самой молодёжью", – сказал Цыбульский. В разработке программы приняли участие 62 молодёжные организации Архангельской области: документ охватывает все муниципальные образования. По словам главы региона, молодёжная политика встроена в общую стратегию развития гражданского общества региона. В ее основе – взаимодействие, открытость и поддержка инициатив. "Мы используем программу инициативного бюджетирования "Комфортное Поморье", грантовые конкурсы, иные ресурсы, чтобы не навязывать инициативы сверху, а поддерживать идеи, рождённые самими ребятами. Особое внимание в программе мы уделили молодёжи малых городов", – отметил Цыбульский. Одним из ключевых проектов, которые планируется реализовать в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Архангельской области, должно стать создание молодежного центра в Новодвинске, где до сих пор нет достаточных возможностей для самореализации молодежи. Новодвинск – четвертый по численности город Архангельской области. Как отметил глава региона, этот город молодой, динамично развивающийся, но до сих пор не имеющий достаточных возможностей для самореализации молодежи. "У нас есть чёткое видение: мы предлагаем создать современный молодёжный центр в Новодвинске — не просто как здание, а как пространство роста, идей, встреч и лидерства", – подчеркнул Цыбульский. Конкурс программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" проводится в стране четвертый раз. Участники конкурса совместно с молодыми людьми разрабатывают проекты и программы, направленные на развитие и создание площадок и условий для самореализации детей и молодежи, повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики и информирование о мерах поддержки и возможностях молодежи в стране. Благодаря программе в регионах также обновляются и создаются новые молодежные пространства. В рамках программы каждый регион может получить до 250 миллионов рублей. Результаты конкурса будут объявлены в июне 2025 года.

https://ria.ru/20250521/inostrantsy-2018303171.html

https://ria.ru/20250521/deputaty-2018251748.html

https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html

новодвинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новодвинск, россия, александр цыбульский