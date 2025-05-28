Рейтинг@Mail.ru
Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
17:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/gubernator-2019602087.html
Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области
Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области - РИА Новости, 28.05.2025
Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на всероссийский конкурс "Регион для молодых" программу комплексного развития в регионе... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:11:00+03:00
2025-05-28T17:11:00+03:00
архангельская область
новодвинск
россия
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_3b38176e7f747eb95fe860332ef340dd.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на всероссийский конкурс "Регион для молодых" программу комплексного развития в регионе молодежной политики, одним из ключевых пунктов которой станет создание нового молодежного пространства в Новодвинске, сообщила пресс-служба правительства региона. Как отметил глава региона в своем приветственном слове, программа комплексного развития молодёжной политики в Архангельской области – не просто документ, а живая стратегия, рождённая из инициатив и потребностей молодых людей. "В основе этой стратегии лежит глубокая аналитическая работа. Мы не писали её "в кабинетах", это не результат труда чиновников. И я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что наша заявка – неформальный документ, за ней стоит вдумчивая и системная работа целой команды", - подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Как отметил Цыбульский, власти провели аудит действующей молодёжной политики, опросили тысячи молодых людей через центр изучения общественного мнения, провели стратегические сессии в городах и поселках. "Это не просто программа для молодёжи – это программа, созданная самой молодёжью", – сказал Цыбульский. В разработке программы приняли участие 62 молодёжные организации Архангельской области: документ охватывает все муниципальные образования. По словам главы региона, молодёжная политика встроена в общую стратегию развития гражданского общества региона. В ее основе – взаимодействие, открытость и поддержка инициатив. "Мы используем программу инициативного бюджетирования "Комфортное Поморье", грантовые конкурсы, иные ресурсы, чтобы не навязывать инициативы сверху, а поддерживать идеи, рождённые самими ребятами. Особое внимание в программе мы уделили молодёжи малых городов", – отметил Цыбульский. Одним из ключевых проектов, которые планируется реализовать в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Архангельской области, должно стать создание молодежного центра в Новодвинске, где до сих пор нет достаточных возможностей для самореализации молодежи. Новодвинск – четвертый по численности город Архангельской области. Как отметил глава региона, этот город молодой, динамично развивающийся, но до сих пор не имеющий достаточных возможностей для самореализации молодежи. "У нас есть чёткое видение: мы предлагаем создать современный молодёжный центр в Новодвинске — не просто как здание, а как пространство роста, идей, встреч и лидерства", – подчеркнул Цыбульский. Конкурс программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" проводится в стране четвертый раз. Участники конкурса совместно с молодыми людьми разрабатывают проекты и программы, направленные на развитие и создание площадок и условий для самореализации детей и молодежи, повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики и информирование о мерах поддержки и возможностях молодежи в стране. Благодаря программе в регионах также обновляются и создаются новые молодежные пространства. В рамках программы каждый регион может получить до 250 миллионов рублей. Результаты конкурса будут объявлены в июне 2025 года.
https://ria.ru/20250521/inostrantsy-2018303171.html
https://ria.ru/20250521/deputaty-2018251748.html
https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html
новодвинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5df123f1422c443e6678e46eaebf5e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новодвинск, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Новодвинск, Россия, Александр Цыбульский
Новая молодежная инфраструктура создается в Архангельской области

Цыбульский представил программу развития молодежной политики в Новодвинске

© Фото : Архангельская область official/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Архангельская область official/Telegram
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил на всероссийский конкурс "Регион для молодых" программу комплексного развития в регионе молодежной политики, одним из ключевых пунктов которой станет создание нового молодежного пространства в Новодвинске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как отметил глава региона в своем приветственном слове, программа комплексного развития молодёжной политики в Архангельской области – не просто документ, а живая стратегия, рождённая из инициатив и потребностей молодых людей.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Налог для работающих по патенту иностранцев вырос в Архангельской области
21 мая, 17:34
"В основе этой стратегии лежит глубокая аналитическая работа. Мы не писали её "в кабинетах", это не результат труда чиновников. И я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что наша заявка – неформальный документ, за ней стоит вдумчивая и системная работа целой команды", - подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Как отметил Цыбульский, власти провели аудит действующей молодёжной политики, опросили тысячи молодых людей через центр изучения общественного мнения, провели стратегические сессии в городах и поселках. "Это не просто программа для молодёжи – это программа, созданная самой молодёжью", – сказал Цыбульский.
В разработке программы приняли участие 62 молодёжные организации Архангельской области: документ охватывает все муниципальные образования. По словам главы региона, молодёжная политика встроена в общую стратегию развития гражданского общества региона. В ее основе – взаимодействие, открытость и поддержка инициатив.
"Мы используем программу инициативного бюджетирования "Комфортное Поморье", грантовые конкурсы, иные ресурсы, чтобы не навязывать инициативы сверху, а поддерживать идеи, рождённые самими ребятами. Особое внимание в программе мы уделили молодёжи малых городов", – отметил Цыбульский.
Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Архангельские депутаты расширили меры поддержки участников СВО
21 мая, 14:06
Одним из ключевых проектов, которые планируется реализовать в рамках программы комплексного развития молодежной политики в Архангельской области, должно стать создание молодежного центра в Новодвинске, где до сих пор нет достаточных возможностей для самореализации молодежи.
Новодвинск – четвертый по численности город Архангельской области. Как отметил глава региона, этот город молодой, динамично развивающийся, но до сих пор не имеющий достаточных возможностей для самореализации молодежи. "У нас есть чёткое видение: мы предлагаем создать современный молодёжный центр в Новодвинске — не просто как здание, а как пространство роста, идей, встреч и лидерства", – подчеркнул Цыбульский.
Конкурс программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" проводится в стране четвертый раз. Участники конкурса совместно с молодыми людьми разрабатывают проекты и программы, направленные на развитие и создание площадок и условий для самореализации детей и молодежи, повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики и информирование о мерах поддержки и возможностях молодежи в стране. Благодаря программе в регионах также обновляются и создаются новые молодежные пространства. В рамках программы каждый регион может получить до 250 миллионов рублей. Результаты конкурса будут объявлены в июне 2025 года.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Около 2 тыс км дорог отремонтировано в Архангельской области за 5 лет
19 мая, 19:17
 
Архангельская областьНоводвинскРоссияАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала