https://ria.ru/20250528/guam-2019602289.html

У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 28.05.2025

У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.05.2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан. Очаг залегал на глубине 59 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20250528/meksika-2019471362.html

гуам

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тихий океан

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гуам, сша, тихий океан, в мире