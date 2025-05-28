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У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 28.05.2025
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:11:00+03:00
2025-05-28T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан. Очаг залегал на глубине 59 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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гуам, сша, тихий океан, в мире
Гуам, США, Тихий океан, В мире
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов американского острова Гуам