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У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 28.05.2025
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17:11 28.05.2025 (обновлено: 17:12 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/guam-2019602289.html
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 28.05.2025
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:11:00+03:00
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гуам
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан. Очаг залегал на глубине 59 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20250528/meksika-2019471362.html
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гуам, сша, тихий океан, в мире
Гуам, США, Тихий океан, В мире
У берегов Гуама произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов американского острова Гуам

© РИА Новости / Надежда ЕгороваОстров Гуам
Остров Гуам - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Надежда Егорова
Остров Гуам. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан. Очаг залегал на глубине 59 километров.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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ГуамСШАТихий океанВ мире
 
 
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