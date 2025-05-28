https://ria.ru/20250528/gosizmena-2019472558.html
Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену
Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 28.05.2025
Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену
Житель Хакасии приговорен к 12 годам колонии строго режима по статье "госизмена", мужчина отправил деньги на приобретение автомобиля для ВСУ, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:53:00+03:00
2025-05-28T06:53:00+03:00
2025-05-28T06:53:00+03:00
происшествия
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вооруженные силы украины
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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Житель Хакасии приговорен к 12 годам колонии строго режима по статье "госизмена", мужчина отправил деньги на приобретение автомобиля для ВСУ, сообщает республиканское управление ФСБ. По данным ведомства, житель хакасского города Абаза в ноябре 2022 года сделал денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Было заведено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ). "Приговором Верховного суда Республики Хакасия мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор был обжалован. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставил без изменений. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика хакасия, абаза, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Хакасия, Абаза, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену
Жителя Хакасии приговорили к 12 годам за финансирование ВСУ