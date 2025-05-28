https://ria.ru/20250528/gosizmena-2019472558.html

Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену

Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 28.05.2025

Житель Хакасии получил 12 лет колонии за госизмену

Житель Хакасии приговорен к 12 годам колонии строго режима по статье "госизмена", мужчина отправил деньги на приобретение автомобиля для ВСУ, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:53:00+03:00

2025-05-28T06:53:00+03:00

2025-05-28T06:53:00+03:00

происшествия

республика хакасия

абаза

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Житель Хакасии приговорен к 12 годам колонии строго режима по статье "госизмена", мужчина отправил деньги на приобретение автомобиля для ВСУ, сообщает республиканское управление ФСБ. По данным ведомства, житель хакасского города Абаза в ноябре 2022 года сделал денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Было заведено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ). "Приговором Верховного суда Республики Хакасия мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор был обжалован. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставил без изменений. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика хакасия, абаза, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)