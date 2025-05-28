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Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры - РИА Новости, 28.05.2025
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16:01 28.05.2025 (обновлено: 16:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/gosduma-2019580595.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры - РИА Новости, 28.05.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:01:00+03:00
2025-05-28T16:06:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх. Документ внесен группой депутатов из разных фракций. Он вводит для граждан механизм отказа от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить единому регулятору азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести. При этом срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг и не может быть отозвано. Информация о физлице исключается из перечня "отказников" на основании его заявления, которое также подается через портал госуслуг. Но подать такое заявление можно будет не ранее чем через год после включения информации об "отказнике" в этот перечень. Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги. Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше и направлять им сообщения рекламного характера. Организаторы азартных игр в казино и залах игровых автоматов обязаны будут разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в азартных играх. Положение должно быть размещено в месте, доступном для посетителей игорных заведений, а также на официальном сайте организатора. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Оно обращает внимание на отсутствие обоснования, почему обязанность разработки и утверждения положения об ответственной игре не распространяется на букмекерские конторы и тотализаторы. Кабмин также отмечает в своем официальном отзыве, что в законопроекте предусмотрен запрет на выдачу обменных знаков в казино и залах игорных автоматов, но отсутствуют корреспондирующие положения о запрете выдавать (выплачивать) деньги в обмен на такие знаки. Также предлагается уточнить, что организация заключения соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр не допускается, если хоть один из них включен в перечень "отказников". "На смену формальной борьбе с зависимостью приходит модель, в которой инициатива отдается самому человеку, а государство создает технологически защищенный канал для исполнения его воли. Это подход, в котором контроль осуществляется не сверху, а изнутри - через добровольное заявление", - сказал журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. При этом особое внимание уделяется защите персональных данных: реестр закрыт от общего доступа и используется только уполномоченными структурами: организаторами игр, регулятором и надзорными органами, отметил он.
https://ria.ru/20250420/fns-2012337100.html
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россия, алексей говырин, госдума рф, общество
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры

Госдума приняла в I чтении проект о самозапрете на участие в азартных играх

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы в Москве
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх.
Документ внесен группой депутатов из разных фракций. Он вводит для граждан механизм отказа от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить единому регулятору азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести.
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При этом срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг и не может быть отозвано. Информация о физлице исключается из перечня "отказников" на основании его заявления, которое также подается через портал госуслуг. Но подать такое заявление можно будет не ранее чем через год после включения информации об "отказнике" в этот перечень.
Законопроект запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги. Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше и направлять им сообщения рекламного характера.
Организаторы азартных игр в казино и залах игровых автоматов обязаны будут разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в азартных играх. Положение должно быть размещено в месте, доступном для посетителей игорных заведений, а также на официальном сайте организатора.
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Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Оно обращает внимание на отсутствие обоснования, почему обязанность разработки и утверждения положения об ответственной игре не распространяется на букмекерские конторы и тотализаторы.
Кабмин также отмечает в своем официальном отзыве, что в законопроекте предусмотрен запрет на выдачу обменных знаков в казино и залах игорных автоматов, но отсутствуют корреспондирующие положения о запрете выдавать (выплачивать) деньги в обмен на такие знаки. Также предлагается уточнить, что организация заключения соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр не допускается, если хоть один из них включен в перечень "отказников".
"На смену формальной борьбе с зависимостью приходит модель, в которой инициатива отдается самому человеку, а государство создает технологически защищенный канал для исполнения его воли. Это подход, в котором контроль осуществляется не сверху, а изнутри - через добровольное заявление", - сказал журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
При этом особое внимание уделяется защите персональных данных: реестр закрыт от общего доступа и используется только уполномоченными структурами: организаторами игр, регулятором и надзорными органами, отметил он.
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