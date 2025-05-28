https://ria.ru/20250528/gomelauri--2019480135.html
Глава МВД Грузии подал в отставку
Глава МВД Грузии подал в отставку - РИА Новости, 28.05.2025
Глава МВД Грузии подал в отставку
Глава МВД Грузии, вице-премьер страны Вахтанг Гомелаури заявил, что подал в отставку. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:43:00+03:00
2025-05-28T08:43:00+03:00
2025-05-28T09:12:00+03:00
грузия
в мире
вахтанг гомелаури
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Глава МВД Грузии, вице-премьер страны Вахтанг Гомелаури заявил, что подал в отставку."Хочу информировать общество, что я принял решение уйти с поста с министра внутренних дел", - приводит слова Гомелаури пресс-служба министерства.Гомелаури отметил, что данное решение было нелегким, и выразил благодарность основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе и членам правительства республики за поддержку и доверие."Более 10 лет я занимал должности министра внутренних дел Грузии, главы Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. Конечно, находиться на высших государственных должностях в течение стольких лет - очень кропотливый труд, требующий много энергии. Сегодня, когда в стране спокойная ситуация, я позволил себе и попросил команду покинуть свой пост, что позволит мне больше времени уделять своей семье - жене, детям и недавно появившемуся внуку", - сказал Гомелаури.Информацию о возможной отставке Гомелаури грузинские СМИ распространяли еще в апреле. Тогда сообщалось, что его место займет исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.
https://ria.ru/20250507/gruziya-2015521980.html
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грузия, в мире, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили
Грузия, В мире, Вахтанг Гомелаури, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили
Глава МВД Грузии подал в отставку
Глава МВД Грузии Гомелаури подал в отставку