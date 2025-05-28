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В США отстранили от должности главу программы по беспилотным кораблям - РИА Новости, 28.05.2025
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12:00 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/glava-2019522484.html
В США отстранили от должности главу программы по беспилотным кораблям
В США отстранили от должности главу программы по беспилотным кораблям - РИА Новости, 28.05.2025
В США отстранили от должности главу программы по беспилотным кораблям
Глава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит был отстранен от должности в связи с "утратой доверия", сообщила... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:00:00+03:00
2025-05-28T12:00:00+03:00
в мире
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит был отстранен от должности в связи с "утратой доверия", сообщила пресс-служба американского флота. Ведомство сообщило, что программа, которой руководил Смит, связана с созданием, строительством, обслуживанием и модернизацией беспилотных морских систем, систем противоминной защиты, систем спецопераций и экспедиционных боевых систем. "Руководитель программы ВМС по беспилотным и малым боевым кораблям был отстранен от должности 27 мая в связи с утратой доверия на основании жалобы, подтвержденной расследованием управления генерального инспектора ВМС... Смит занимал пост руководителя программы... с июня 2023 года и был временно переведен в штат командования военно-морских систем", - говорится в сообщении на сайте ВМС. Конкретные причины отстранения Смита от должности не сообщаются.
https://ria.ru/20250527/sovetniki-2019385605.html
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в мире, военно-морские силы сша
В мире, Военно-морские силы США
В США отстранили от должности главу программы по беспилотным кораблям

Главу программы ВМС США по беспилотным кораблям Смита отстранили от должности

© US NavyГлава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит
Глава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© US Navy
Глава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава программы ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит был отстранен от должности в связи с "утратой доверия", сообщила пресс-служба американского флота.
Ведомство сообщило, что программа, которой руководил Смит, связана с созданием, строительством, обслуживанием и модернизацией беспилотных морских систем, систем противоминной защиты, систем спецопераций и экспедиционных боевых систем.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Guardian: советники Трампа разочаровались в расследовании по делу Пентагона
27 мая, 17:07
"Руководитель программы ВМС по беспилотным и малым боевым кораблям был отстранен от должности 27 мая в связи с утратой доверия на основании жалобы, подтвержденной расследованием управления генерального инспектора ВМС... Смит занимал пост руководителя программы... с июня 2023 года и был временно переведен в штат командования военно-морских систем", - говорится в сообщении на сайте ВМС.
Конкретные причины отстранения Смита от должности не сообщаются.
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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7 апреля, 20:59
 
В миреВоенно-морские силы США
 
 
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