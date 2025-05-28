https://ria.ru/20250528/gladkov-2019485050.html

При детонации сбитого украинского беспилотника пострадал житель Шебекино

При детонации сбитого украинского беспилотника пострадал житель Шебекино - РИА Новости, 28.05.2025

При детонации сбитого украинского беспилотника пострадал житель Шебекино

Житель города Шебекино пострадал в результате детонации подавленного системой РЭБ украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:19:00+03:00

2025-05-28T09:19:00+03:00

2025-05-28T09:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Житель города Шебекино пострадал в результате детонации подавленного системой РЭБ украинского дрона, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино подавленный системой РЭБ дрон ВСУ сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Пострадал мирный житель. Мужчину с баротравмой, ссадинами лица и шеи бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, после оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены остекление двух квартир и три легковых автомобиля, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область