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Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 28.05.2025
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17:23 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/gibdd-2019607336.html
Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД
Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 28.05.2025
Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД
Мужчина уплыл от сотрудников ГИБДД по реке Енисей в Красноярском крае после того, как правоохранители пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы пройти... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:23:00+03:00
2025-05-28T17:23:00+03:00
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчина уплыл от сотрудников ГИБДД по реке Енисей в Красноярском крае после того, как правоохранители пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы пройти освидетельствование на опьянение, сообщил краевой главк МВД. По данным ведомства, "дерзкий" побег произошел в минувшую субботу в поселке Усть-Мана. Сотрудники Госавтоинспекции вблизи реки Енисей остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Правоохранители выявили у водителя признаки опьянения и пригласили его в служебную машину для проверки документов и проведения процедуры освидетельствования. "До начала оформления необходимых процессуальных документов мужчина неожиданно выбежал из патрульного автомобиля и направился в сторону водоема, где нырнул в воду и начал удаляться от берега вплавь", - говорится в сообщении. В среду мужчина сам пришел в отделение полиции. За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции суд назначил ему наказание в виде 80 часов исправительных работ. В полицейском главке уточняют, что в 2022 году мужчина уже привлекался за повторное вождение в состоянии опьянения и был лишен прав на два года.
https://ria.ru/20250516/murmansk-2017420335.html
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происшествия, красноярский край, гибдд мвд рф, авто, россия
Происшествия, Красноярский край, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия
Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД

Мужчина уплыл по Енисею от сотрудников ГИБДД после просьбы о тесте на опьянение

© МВД 24/TelegramЗадержанный водитель, пытавшийся уплыть от сотрудников ГИБДД по реке Енисей
Задержанный водитель, пытавшийся уплыть от сотрудников ГИБДД по реке Енисей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© МВД 24/Telegram
Задержанный водитель, пытавшийся уплыть от сотрудников ГИБДД по реке Енисей
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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчина уплыл от сотрудников ГИБДД по реке Енисей в Красноярском крае после того, как правоохранители пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы пройти освидетельствование на опьянение, сообщил краевой главк МВД.
По данным ведомства, "дерзкий" побег произошел в минувшую субботу в поселке Усть-Мана. Сотрудники Госавтоинспекции вблизи реки Енисей остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Правоохранители выявили у водителя признаки опьянения и пригласили его в служебную машину для проверки документов и проведения процедуры освидетельствования.
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"До начала оформления необходимых процессуальных документов мужчина неожиданно выбежал из патрульного автомобиля и направился в сторону водоема, где нырнул в воду и начал удаляться от берега вплавь", - говорится в сообщении.
В среду мужчина сам пришел в отделение полиции. За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции суд назначил ему наказание в виде 80 часов исправительных работ.
В полицейском главке уточняют, что в 2022 году мужчина уже привлекался за повторное вождение в состоянии опьянения и был лишен прав на два года.
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