https://ria.ru/20250528/gibdd-2019607336.html

Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД

Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 28.05.2025

Мужчина ушел от проверки на алкоголь, уплыв по Енисею от сотрудников ГИБДД

Мужчина уплыл от сотрудников ГИБДД по реке Енисей в Красноярском крае после того, как правоохранители пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы пройти... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:23:00+03:00

2025-05-28T17:23:00+03:00

2025-05-28T17:23:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчина уплыл от сотрудников ГИБДД по реке Енисей в Красноярском крае после того, как правоохранители пригласили его в патрульный автомобиль, чтобы пройти освидетельствование на опьянение, сообщил краевой главк МВД. По данным ведомства, "дерзкий" побег произошел в минувшую субботу в поселке Усть-Мана. Сотрудники Госавтоинспекции вблизи реки Енисей остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Правоохранители выявили у водителя признаки опьянения и пригласили его в служебную машину для проверки документов и проведения процедуры освидетельствования. "До начала оформления необходимых процессуальных документов мужчина неожиданно выбежал из патрульного автомобиля и направился в сторону водоема, где нырнул в воду и начал удаляться от берега вплавь", - говорится в сообщении. В среду мужчина сам пришел в отделение полиции. За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции суд назначил ему наказание в виде 80 часов исправительных работ. В полицейском главке уточняют, что в 2022 году мужчина уже привлекался за повторное вождение в состоянии опьянения и был лишен прав на два года.

https://ria.ru/20250516/murmansk-2017420335.html

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происшествия, красноярский край, гибдд мвд рф, авто, россия