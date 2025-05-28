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Мерц парализовал политику по достижению мира на Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 28.05.2025 (обновлено: 20:32 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019657882.html
Мерц парализовал политику по достижению мира на Украине, заявили в АдГ
Мерц парализовал политику по достижению мира на Украине, заявили в АдГ - РИА Новости, 28.05.2025
Мерц парализовал политику по достижению мира на Украине, заявили в АдГ
Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия и ударах по РФ подтверждают, что внешняя политика Берлина... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:26:00+03:00
2025-05-28T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
евросоюз
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия и ударах по РФ подтверждают, что внешняя политика Берлина по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной парализована из-за слишком тесной привязки к ЕС, заявил РИА Новости депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Герольд Оттен. Ранее в среду канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Это не звучит так, будто переговоры о прекращении огня стоят на первом месте в повестке дня. Канцлер Мерц ничего иного в этом отношении и не заявил. Внешняя политика Германии парализована из-за тесной привязки к ЕС и больше не играет никакой роли на международной арене. От немецкого правительства я ожидал бы более активной политики, которая поддерживает каждую инициативу, направленную на проведение переговоров о перемирии на основе признания интересов безопасности всех сторон конфликта", - заявил он. Политик пояснил, что, насколько ему известно, все требования со стороны ЕС, Германии и Украины совпадают в том, что целью является не просто восстановление status quo ante bellum ("ситуацию, которая существовала до войны", лат.), но и привлечение российского народа к выплате репарации, в то время как Украина сейчас должна получить возможность наносить серьёзные потери российским вооружённым силам как на линии фронта, так и в тылу. "Инициативы президента (США Дональда) Трампа в этом контексте были лучом надежды, однако мне кажется, что его начинаниям воспрепятствовали как со стороны ЕС, так и со стороны Москвы", - добавил он. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html
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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Мерц парализовал политику по достижению мира на Украине, заявили в АдГ

Депутат Оттен: Мерц парализовал политику по миру на Украине словами о ракетах

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия и ударах по РФ подтверждают, что внешняя политика Берлина по достижению мирного соглашения между РФ и Украиной парализована из-за слишком тесной привязки к ЕС, заявил РИА Новости депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Герольд Оттен.
Ранее в среду канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Страна невыученных уроков. Германия в шаге от войны с Россией
Вчера, 19:29
"Это не звучит так, будто переговоры о прекращении огня стоят на первом месте в повестке дня. Канцлер Мерц ничего иного в этом отношении и не заявил. Внешняя политика Германии парализована из-за тесной привязки к ЕС и больше не играет никакой роли на международной арене. От немецкого правительства я ожидал бы более активной политики, которая поддерживает каждую инициативу, направленную на проведение переговоров о перемирии на основе признания интересов безопасности всех сторон конфликта", - заявил он.
Политик пояснил, что, насколько ему известно, все требования со стороны ЕС, Германии и Украины совпадают в том, что целью является не просто восстановление status quo ante bellum ("ситуацию, которая существовала до войны", лат.), но и привлечение российского народа к выплате репарации, в то время как Украина сейчас должна получить возможность наносить серьёзные потери российским вооружённым силам как на линии фронта, так и в тылу.
"Инициативы президента (США Дональда) Трампа в этом контексте были лучом надежды, однако мне кажется, что его начинаниям воспрепятствовали как со стороны ЕС, так и со стороны Москвы", - добавил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров ответил на слова Мерца о дальнобойных ракетах для Киева
Вчера, 18:05
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что если данные заявления соответствуют правде, то это является эскалацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен": Европа напросилась на жесткий ответ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
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