https://ria.ru/20250528/germaniya-2019591658.html

Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца

Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца - РИА Новости, 28.05.2025

Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца

Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:37:00+03:00

2025-05-28T16:37:00+03:00

2025-05-28T17:28:00+03:00

германия

россия

балтийское море

алексей пушков

маттиас варниг

северный поток — 2

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001223342_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_c090212253cc21ea7d0d78df833c1039.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность", — написал он в ответ на слова канцлера ФРГ о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод никогда больше не ввели в эксплуатацию.Сенатор отметил, что в действиях немецких лидеров наблюдается преемственность — они делают все возможное, чтобы уничтожить собственную промышленность.Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/testovaja-rubrika-cit/merts-2019563339.html

https://ria.ru/20250527/germaniya-2019446578.html

германия

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, балтийское море, алексей пушков, маттиас варниг, северный поток — 2, в мире