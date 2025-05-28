Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца
Пушков: Мерц уничтожает немецкую промышленность
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность", — написал он в ответ на слова канцлера ФРГ о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод никогда больше не ввели в эксплуатацию.
Сенатор отметил, что в действиях немецких лидеров наблюдается преемственность — они делают все возможное, чтобы уничтожить собственную промышленность.
Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.