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Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
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16:37 28.05.2025 (обновлено: 17:28 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019591658.html
Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца
Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца
Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:37:00+03:00
2025-05-28T17:28:00+03:00
германия
россия
балтийское море
алексей пушков
маттиас варниг
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность", — написал он в ответ на слова канцлера ФРГ о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод никогда больше не ввели в эксплуатацию.Сенатор отметил, что в действиях немецких лидеров наблюдается преемственность — они делают все возможное, чтобы уничтожить собственную промышленность.Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://ria.ru/testovaja-rubrika-cit/merts-2019563339.html
https://ria.ru/20250527/germaniya-2019446578.html
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германия, россия, балтийское море, алексей пушков, маттиас варниг, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Балтийское море, Алексей Пушков, Маттиас Варниг, Северный поток — 2, В мире
Пушков раскрыл, что произойдет с Германией из-за Мерца

Пушков: Мерц уничтожает немецкую промышленность

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полное выведение "Северного потока — 2" из эксплуатации равносильно разрушению немецкой промышленности, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность", — написал он в ответ на слова канцлера ФРГ о планах сделать все возможное, чтобы трубопровод никогда больше не ввели в эксплуатацию.
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции, 28 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 14:57
Сенатор отметил, что в действиях немецких лидеров наблюдается преемственность — они делают все возможное, чтобы уничтожить собственную промышленность.
Трубопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021-го, велась работа над запуском. В начале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока — 2", вторая не была повреждена. В тот же день произошла диверсия на обеих нитках параллельного экспортного газопровода — "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
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ГерманияРоссияБалтийское мореАлексей ПушковМаттиас ВарнигСеверный поток — 2В мире
 
 
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