https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html

Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель - РИА Новости, 28.05.2025

Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, сообщило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:16:00+03:00

2025-05-28T22:16:00+03:00

2025-05-28T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, сообщило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. "Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины – первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", — говорится в заявлении. В понедельник канцлер Германии Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.В среду, 28 мая, Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Берлин поддержит Киев в создании собственного оружия большой дальности. Позднее Минобороны Германии объявило о подписании этого соглашения.При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

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украина, германия, россия, борис писториус, рустем умеров, фридрих мерц, нато