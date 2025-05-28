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Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 28.05.2025 (обновлено: 23:53 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html
Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель
Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель - РИА Новости, 28.05.2025
Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель
Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, сообщило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:16:00+03:00
2025-05-28T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
борис писториус
рустем умеров
фридрих мерц
нато
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, сообщило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. "Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины – первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", — говорится в заявлении. В понедельник канцлер Германии Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.В среду, 28 мая, Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Берлин поддержит Киев в создании собственного оружия большой дальности. Позднее Минобороны Германии объявило о подписании этого соглашения.При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html
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украина, германия, россия, борис писториус, рустем умеров, фридрих мерц, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Рустем Умеров, Фридрих Мерц, НАТО
Германия выделит Украине первые дальнобойные системы через несколько недель

Минобороны ФРГ: Киев получит первые дальнобойные системы через несколько недель

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Киев через несколько недель получит первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, сообщило Минобороны ФРГ по итогам встречи главы ведомства Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
«
"Системы вооружения уже скоро появятся в распоряжении вооруженных сил Украины – первые могут быть применены уже через несколько недель. Поскольку они уже состоят на вооружении у вооруженных сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется", — говорится в заявлении.
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В понедельник канцлер Германии Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием. На вчерашней пресс-конференции политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад.
В среду, 28 мая, Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Берлин поддержит Киев в создании собственного оружия большой дальности. Позднее Минобороны Германии объявило о подписании этого соглашения.
При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по военным поставкам киевскому режиму.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусРустем УмеровФридрих МерцНАТО
 
 
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