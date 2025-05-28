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В Германии трех человек обвинили в работе на иностранную разведку - РИА Новости, 28.05.2025
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22:06 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/germanija-2019667476.html
В Германии трех человек обвинили в работе на иностранную разведку
В Германии трех человек обвинили в работе на иностранную разведку - РИА Новости, 28.05.2025
В Германии трех человек обвинили в работе на иностранную разведку
Выдвинуты обвинения против трёх человек с гражданствами стран СНГ в работе на иностранную разведку на территории ФРГ, мужчины подозреваются в слежке за... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:06:00+03:00
2025-05-28T22:06:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Выдвинуты обвинения против трёх человек с гражданствами стран СНГ в работе на иностранную разведку на территории ФРГ, мужчины подозреваются в слежке за воевавшим на Украине в рядах ВСУ наёмником, сообщает генеральная прокуратура Германии. "Федеральная прокуратура 16 мая 2025 года в сенате по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне предъявила обвинение гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Варгесу И. и гражданину России Арману С.", - говорится в разосланном журналистам сообщении ведомства. Обвиняемые подозреваются в "особо тяжком" случае работы в интересах иностранной разведки. Так, Варгесу И. в 2024 году якобы от "российских спецслужб" поступили указания по слежке за мужчиной, воевавшим на стороне ВСУ. Летом прошлого года генпрокуратура ФРГ сообщила, что задержала во Франкфурте-на-Майне трех человек с гражданствами РФ, Армении и Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежкой за проживающим во Франкфурте гражданином Украины. Отмечается, что три мужчины – Роберт А., Вардгес И. И Арман С. – были задержаны 19 июня 2024 года по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой. По данным издания Süddeutsche Zeitung, задержанные трое человек вели слежку за боевиком запрещенной в России террористической организации "Грузинский национальный легион"* Теймуразом Хизанишвили, причастным, предположительно, к пыткам и убийству российских военнопленных на Украине, следует из расследования.* Националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России
https://ria.ru/20250527/naemnik-2019331773.html
https://ria.ru/20250321/ekstraditsiya-2006600879.html
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, снг
В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, СНГ
В Германии трех человек обвинили в работе на иностранную разведку

Генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин в слежке за наемником ВСУ

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Выдвинуты обвинения против трёх человек с гражданствами стран СНГ в работе на иностранную разведку на территории ФРГ, мужчины подозреваются в слежке за воевавшим на Украине в рядах ВСУ наёмником, сообщает генеральная прокуратура Германии.
"Федеральная прокуратура 16 мая 2025 года в сенате по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне предъявила обвинение гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Варгесу И. и гражданину России Арману С.", - говорится в разосланном журналистам сообщении ведомства.
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Обвиняемые подозреваются в "особо тяжком" случае работы в интересах иностранной разведки. Так, Варгесу И. в 2024 году якобы от "российских спецслужб" поступили указания по слежке за мужчиной, воевавшим на стороне ВСУ.
Летом прошлого года генпрокуратура ФРГ сообщила, что задержала во Франкфурте-на-Майне трех человек с гражданствами РФ, Армении и Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежкой за проживающим во Франкфурте гражданином Украины. Отмечается, что три мужчины – Роберт А., Вардгес И. И Арман С. – были задержаны 19 июня 2024 года по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.
По данным издания Süddeutsche Zeitung, задержанные трое человек вели слежку за боевиком запрещенной в России террористической организации "Грузинский национальный легион"* Теймуразом Хизанишвили, причастным, предположительно, к пыткам и убийству российских военнопленных на Украине, следует из расследования.
* Националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России
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