https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html

В ХАМАС раскритиковали механизм Израиля по распределению помощи в Газе

В ХАМАС раскритиковали механизм Израиля по распределению помощи в Газе - РИА Новости, 28.05.2025

В ХАМАС раскритиковали механизм Израиля по распределению помощи в Газе

Созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности, заявило... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:39:00+03:00

2025-05-28T01:39:00+03:00

2025-05-28T01:39:00+03:00

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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности, заявило палестинское движение ХАМАС. Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщал, что трое палестинцев застрелены израильскими военными около пункта раздачи гуманитарной помощи в Рафахе на юге сектора Газа, еще 46 получили ранения. "Кадры наплыва тысяч представителей нашего народа в центр, предназначенный для реализации оккупационного (израильского – ред.) механизма по распределению помощи, и последовавшая за этим стрельба боевыми патронами по гражданам, прибывшим в центр распределения под давлением голода и блокады, вне всяких сомнений подтверждают провал этого подозрительного механизма, который стал ловушкой, подвергающей опасности жизни мирных жителей", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что действия Израиля "специально спланированы для маргинализации роли ООН и ее агентств". "Так называемые места безопасного распределения помощи, созданные в буферных зонах, не что иное, как жестокая модель заминированных гуманитарных коридоров", - добавили в ХАМАС. Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что палестинское движение ХАМАС попыталось помешать жителям сектора Газа добраться до новых пунктов распределения гуманитарной помощи на юге анклава, выставив заграждения на пути к ним. В свою очередь медиаофис правительства сектора Газа заявил, что палестинские группировки не создавали барьеры. Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на источник, что тысячи палестинцев ворвались и разграбили центр распределения гуманитарной помощи на юге сектора Газа, который во вторник открылся в рамках нового израильского плана по предотвращению гуманитарного кризиса в анклаве. Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что соответствии с директивой политического руководства и в тесном сотрудничестве с США в секторе Газа были созданы четыре центра распределения гуманитарной помощи. Отмечается, что два из них начали работу во вторник. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман ранее сообщил РИА Новости, что новый механизм распределения гуманитарной помощи жителям сектора Газа с участием американских и международных организаций начинает действовать 26 мая. Ранее в мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь будет распределяться зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.

https://ria.ru/20250526/hamas-2019171334.html

https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html

https://ria.ru/20250526/gaza-2019144661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году