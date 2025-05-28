https://ria.ru/20250528/garvard-2019455247.html

Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США

Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США - РИА Новости, 28.05.2025

Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США

Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:49:00+03:00

2025-05-28T00:49:00+03:00

2025-05-28T10:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп, текст заявления приводит газета New York Post. "Баррон не подавался в Гарвард и любое иное предположение, что он или кто-то от его лица подавался, полностью ложное", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Николас Клементс. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования. Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения. Трамп пообещал, что аналогичные действия могут последовать и в отношении других университетов. Другие дети Трампа и он сам не учились в Гарварде, образование они получали в Пенсильвании в бизнес-школе Уортона, альма-матер отца, и Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Конфликт Трампа с ведущими вузами начался из-за отсутствия реакции руководства учреждений на пропалестинские акции на кампусах.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), меланья трамп, джорджтаунский университет