Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США
Нападки Трампа на Гарвард заставили Меланью оправдываться за сына-абитуриента
© Getty Images / Pool/Kevin LamarqueБаррон Трамп
© Getty Images / Pool/Kevin Lamarque
Баррон Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп, текст заявления приводит газета New York Post.
"Баррон не подавался в Гарвард и любое иное предположение, что он или кто-то от его лица подавался, полностью ложное", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Николас Клементс.
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Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения.
Трамп пообещал, что аналогичные действия могут последовать и в отношении других университетов.
Другие дети Трампа и он сам не учились в Гарварде, образование они получали в Пенсильвании в бизнес-школе Уортона, альма-матер отца, и Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Конфликт Трампа с ведущими вузами начался из-за отсутствия реакции руководства учреждений на пропалестинские акции на кампусах.
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