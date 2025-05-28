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Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США - РИА Новости, 28.05.2025
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00:49 28.05.2025 (обновлено: 10:28 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/garvard-2019455247.html
Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США
Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США - РИА Новости, 28.05.2025
Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США
Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:49:00+03:00
2025-05-28T10:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп, текст заявления приводит газета New York Post. "Баррон не подавался в Гарвард и любое иное предположение, что он или кто-то от его лица подавался, полностью ложное", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Николас Клементс. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования. Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения. Трамп пообещал, что аналогичные действия могут последовать и в отношении других университетов. Другие дети Трампа и он сам не учились в Гарварде, образование они получали в Пенсильвании в бизнес-школе Уортона, альма-матер отца, и Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Конфликт Трампа с ведущими вузами начался из-за отсутствия реакции руководства учреждений на пропалестинские акции на кампусах.
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в мире, сша, пенсильвания, вашингтон (штат), меланья трамп, джорджтаунский университет
В мире, США, Пенсильвания, Вашингтон (штат), Меланья Трамп, Джорджтаунский университет
Младший сын Трампа не хотел поступать в Гарвард, заявила первая леди США

Нападки Трампа на Гарвард заставили Меланью оправдываться за сына-абитуриента

© Getty Images / Pool/Kevin LamarqueБаррон Трамп
Баррон Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Pool/Kevin Lamarque
Баррон Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Младший сын президента США Баррон Трамп не планировал поступать в Гарвард и не был отвергнут университетом, заявила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп, текст заявления приводит газета New York Post.
"Баррон не подавался в Гарвард и любое иное предположение, что он или кто-то от его лица подавался, полностью ложное", - говорится в заявлении директора по коммуникациям первой леди Николас Клементс.
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Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения.
Трамп пообещал, что аналогичные действия могут последовать и в отношении других университетов.
Другие дети Трампа и он сам не учились в Гарварде, образование они получали в Пенсильвании в бизнес-школе Уортона, альма-матер отца, и Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Конфликт Трампа с ведущими вузами начался из-за отсутствия реакции руководства учреждений на пропалестинские акции на кампусах.
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В миреСШАПенсильванияВашингтон (штат)Меланья ТрампДжорджтаунский университет
 
 
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