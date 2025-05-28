https://ria.ru/20250528/gafurov-2019653112.html

С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших

С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших - РИА Новости, 28.05.2025

С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших

Савеловский суд Москвы взыскал 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:58:00+03:00

2025-05-28T19:58:00+03:00

2025-05-28T19:58:00+03:00

происшествия

россия

казанский (приволжский) федеральный университет

казань

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765007516_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_f69f69fffee7200e928d0d34156e1729.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы взыскал 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, сообщили РИА Новости в инстанции. "Взыскано в пользу трех потерпевших 60 миллионов рублей",- сказали в суде. Уточняется, что исковые требования были удовлетворены частично. В среду суд приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, казань, республика татарстан (татарстан)