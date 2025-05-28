https://ria.ru/20250528/gafurov-2019653112.html
С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших
С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших - РИА Новости, 28.05.2025
С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших
Савеловский суд Москвы взыскал 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:58:00+03:00
2025-05-28T19:58:00+03:00
2025-05-28T19:58:00+03:00
происшествия
россия
казанский (приволжский) федеральный университет
казань
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765007516_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_f69f69fffee7200e928d0d34156e1729.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы взыскал 60 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших по уголовному делу об убийстве предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году, сообщили РИА Новости в инстанции. "Взыскано в пользу трех потерпевших 60 миллионов рублей",- сказали в суде. Уточняется, что исковые требования были удовлетворены частично. В среду суд приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1765007516_0:0:1183:887_1920x0_80_0_0_a16bb53371bf7630c932455ddba05fde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
С экс-ректора КФУ взыскали десятки миллионов рублей в пользу потерпевших
С экс-ректора КФУ Гафурова взыскали 60 миллионов рублей в пользу потерпевших