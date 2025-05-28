https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html

Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве

Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве - РИА Новости, 28.05.2025

Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве

Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:41:00+03:00

2025-05-28T19:41:00+03:00

2025-05-28T19:42:00+03:00

происшествия

казанский (приволжский) федеральный университет

ильшат гафуров

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765037685_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_708ad3fb2d68f654f9af233402fa68ca.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в инстанции."Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", - сказали в суде.Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило для Гафурова 25 лет колонии.

https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, ильшат гафуров, россия, казань, республика татарстан (татарстан)