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Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве - РИА Новости, 28.05.2025
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19:41 28.05.2025 (обновлено: 19:42 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/gafurov-2019648827.html
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве
Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:41:00+03:00
2025-05-28T19:42:00+03:00
происшествия
казанский (приволжский) федеральный университет
ильшат гафуров
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в инстанции."Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", - сказали в суде.Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило для Гафурова 25 лет колонии.
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россия
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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, ильшат гафуров, россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ильшат Гафуров, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве

Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии по делу об убийстве

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкРектор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", - сказали в суде.
Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило для Гафурова 25 лет колонии.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бывший ректор ПсковГУ стала фигурантом еще одного дела
20 мая, 21:13
 
ПроисшествияКазанский (Приволжский) федеральный университетИльшат ГафуровРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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