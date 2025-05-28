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Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве
Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:41:00+03:00
2025-05-28T19:41:00+03:00
2025-05-28T19:42:00+03:00
происшествия
казанский (приволжский) федеральный университет
ильшат гафуров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу о подстрекательстве к убийству, сообщили РИА Новости в инстанции."Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима", - сказали в суде.Ранее в ходе прений сторон гособвинение просило для Гафурова 25 лет колонии.
https://ria.ru/20250520/rektor-2018133790.html
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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, ильшат гафуров, россия, казань, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ильшат Гафуров, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к сроку по делу об убийстве
Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии по делу об убийстве