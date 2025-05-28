https://ria.ru/20250528/gadjuka-2019590005.html
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка - РИА Новости, 28.05.2025
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка
Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:33:00+03:00
2025-05-28T16:33:00+03:00
2025-05-28T17:02:00+03:00
верхний уфалей
челябинская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019598729_0:0:822:462_1920x0_80_0_0_26fac73402754b342c577b68d308f98f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Вчера в Нижнем Уфалее в районе магазина "Матвей" произошло ЧП, которое должно стать серьезным предостережением для всех нас. На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Ребенку оказали срочную медицинская помощь, уточняет администрация. По данным властей, конец мая – начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки. Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить.
https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html
верхний уфалей
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019598729_0:0:616:462_1920x0_80_0_0_0e9e996f412dd6f3435f859be821e6ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхний уфалей, челябинская область, россия, происшествия
Верхний Уфалей, Челябинская область, Россия, Происшествия
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка
В Челябинской области гадюка укусила ребенка, пытавшегося снять ее на телефон