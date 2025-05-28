https://ria.ru/20250528/gadjuka-2019590005.html

В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка

В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка - РИА Новости, 28.05.2025

В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка

Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:33:00+03:00

2025-05-28T16:33:00+03:00

2025-05-28T17:02:00+03:00

верхний уфалей

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Вчера в Нижнем Уфалее в районе магазина "Матвей" произошло ЧП, которое должно стать серьезным предостережением для всех нас. На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Ребенку оказали срочную медицинская помощь, уточняет администрация. По данным властей, конец мая – начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки. Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить.

https://ria.ru/20250410/zoopark-2010481218.html

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верхний уфалей, челябинская область, россия, происшествия