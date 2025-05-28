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В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка - РИА Новости, 28.05.2025
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16:33 28.05.2025 (обновлено: 17:02 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/gadjuka-2019590005.html
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка - РИА Новости, 28.05.2025
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка
Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:33:00+03:00
2025-05-28T17:02:00+03:00
верхний уфалей
челябинская область
россия
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Вчера в Нижнем Уфалее в районе магазина "Матвей" произошло ЧП, которое должно стать серьезным предостережением для всех нас. На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Ребенку оказали срочную медицинская помощь, уточняет администрация. По данным властей, конец мая – начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки. Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить.
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верхний уфалей, челябинская область, россия, происшествия
Верхний Уфалей, Челябинская область, Россия, Происшествия
В Челябинской области гадюка укусила снимавшего ее ребенка

В Челябинской области гадюка укусила ребенка, пытавшегося снять ее на телефон

© Кадр видео из соцсетейГадюка, укусившая ребенка в Верхнем Уфалее Челябинской области
Гадюка, укусившая ребенка в Верхнем Уфалее Челябинской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Гадюка, укусившая ребенка в Верхнем Уфалее Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Гадюка на улице укусила ребенка, который пытался ее снять на телефон в Верхнем Уфалее Челябинской области, мальчику понадобилась медицинская помощь, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Вчера в Нижнем Уфалее в районе магазина "Матвей" произошло ЧП, которое должно стать серьезным предостережением для всех нас. На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Ребенку оказали срочную медицинская помощь, уточняет администрация.
По данным властей, конец мая – начало июня — период особой активности змей, в том числе гадюк. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки. Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить.
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Верхний УфалейЧелябинская областьРоссияПроисшествия
 
 
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