https://ria.ru/20250528/frg-2019593342.html

Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине

Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине

Германия дополнительно выделит Украине около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:49:00+03:00

2025-05-28T16:49:00+03:00

2025-05-28T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия дополнительно выделит Украине около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия"Общий объём упомянутых услуг поддержки вооружённых сил Украины составляет около 5 миллиардов евро. Деньги будут поступать из фондов, уже одобренных бундестагом. Частично прямые инвестиции в украинскую военную промышленность и сотрудничество между оружейными компаниями являются заявленной целью правительства Германии для долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.В качестве поддержки Германия будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы, оплачивать услуги по ремонту техники, оказывать поддержку в сфере медицинского обеспечения, а также укреплять систему связи ВСУ. "Министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов", - говорится в заявлении.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250527/germaniya-2019357274.html

https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html

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