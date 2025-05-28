Рейтинг@Mail.ru
Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 28.05.2025 (обновлено: 17:33 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/frg-2019593342.html
Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине
Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине
Германия дополнительно выделит Украине около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:49:00+03:00
2025-05-28T17:33:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
борис писториус
рустем умеров
фридрих мерц
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия дополнительно выделит Украине около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия"Общий объём упомянутых услуг поддержки вооружённых сил Украины составляет около 5 миллиардов евро. Деньги будут поступать из фондов, уже одобренных бундестагом. Частично прямые инвестиции в украинскую военную промышленность и сотрудничество между оружейными компаниями являются заявленной целью правительства Германии для долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.В качестве поддержки Германия будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы, оплачивать услуги по ремонту техники, оказывать поддержку в сфере медицинского обеспечения, а также укреплять систему связи ВСУ. "Министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов", - говорится в заявлении.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/germaniya-2019357274.html
https://ria.ru/20250528/zelenskij-2019582383.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, борис писториус, рустем умеров, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Рустем Умеров, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО
Германия выделит пять миллиардов евро на военные поставки Украине

МО ФРГ: Германия дополнительно выделит 5 млрд евро на военные поставки Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия дополнительно выделит Украине около 5 миллиардов евро на военную помощь Украине, сообщило в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
Ранее в среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Хочет войны": на Западе сделали резкое заявление о Германии
27 мая, 15:37
"Общий объём упомянутых услуг поддержки вооружённых сил Украины составляет около 5 миллиардов евро. Деньги будут поступать из фондов, уже одобренных бундестагом. Частично прямые инвестиции в украинскую военную промышленность и сотрудничество между оружейными компаниями являются заявленной целью правительства Германии для долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.
В качестве поддержки Германия будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы, оплачивать услуги по ремонту техники, оказывать поддержку в сфере медицинского обеспечения, а также укреплять систему связи ВСУ. "Министр обороны Украины и немецкий оборонный концерн Diehl в присутствии министра обороны Германии подписали контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов", - говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Зеленский заявил о договоренностях с Германией по производству БПЛА
Вчера, 16:05
 
В миреГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусРустем УмеровФридрих МерцВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала