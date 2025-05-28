Генерал уже пострадал. Макрон готовится к новой пощечине
Политолог Топорнин: радикальные исламисты пытаются влиять на жизнь Франции
© AP Photo / Aurelien MorissardПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Aurelien Morissard
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Спецслужбы Франции уверены: инфраструктуру страны захватывают исламские фундаменталисты. Президент потребовал от силовиков приготовиться к борьбе с радикалами уже к июню. Почему добиться результатов будет непросто — в материале РИА Новости.
Расстановка приоритетов
По данным опроса компании CSA, 71 процент французов считают, что Макрон не справляется с этой проблемой, причем 81 процент респондентов видят в ней главную угрозу. А ведь он еще на первый срок шел с обещанием разобраться с исламистами.
Почетный караул у Елисейского дворца
На заседании совета по обороне и национальной безопасности в Елисейском дворце министры и представители силовых ведомств от полиции до разведслужб обсуждали "тихое проникновение" в государственные и общественные институты Франции террористической организации "Братья-мусульмане"*.
"Проникновение отличается от сепаратизма тем, что пытается изменить государство изнутри", — пояснил один из участников совещания изданию RFI.
Доклад на 73 страницах представил глава МВД Брюно Ретайо. Выслушав, Макрон поручил ведомствам определиться с конкретными шагами и представить план до июня.
Подробности отчета утекли в СМИ накануне, за что, пишет Politico, Макрон отчитал Ретайо и других министров. Федерация "Мусульмане Франции", которую в документе охарактеризовали как "национальное отделение "Братьев-мусульман", возмутилась "необоснованными обвинениями" и предостерегла от "опасного смешения" ислама с радикализмом.
Новое влияние
"Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, "Братья-мусульмане" сосредоточили свои усилия в Европе… Действуют через структурированную сеть организаций — в частности, для лоббирования в общественных институтах", — цитирует доклад Ретайо Figaro.
Речь, к примеру, идет о Совете европейских мусульман, Европейском совете по фетвам и исследованиям, Форуме европейских мусульманских молодежных организаций. Зачастую институты Евросоюза выступают их спонсорами.
Сеть "Братьев-мусульман" охватывает также Бельгию, Австрию, Германию. А Франция стала "открытыми зияющими вратами" для идеологии исламизма в Старом Свете.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПротестующие разгромили офис "Братьев-мусульман" в Каире
Протестующие разгромили офис "Братьев-мусульман" в Каире
Организация, основанная Хасаном эль-Банной в Египте еще в 1928-м, преследует "одну цель — вербовать людей для строительства шариатского государства", сообщили Макрону.
Как сообщает разведка, во Франции порядка 280 отделений "Мусульман Франции", аффилированных с фундаменталистами, — это десять процентов всех исламских организаций в стране. В мечети, принадлежащие "Братьям мусульманам" или близким к ним структурам, по пятницам на традиционную молитву приходит в среднем 91 тысяча человек.
Согласно Insee, в 2023-м десять процентов граждан Франции (около 6,5 миллиона) назвали себя мусульманами. Это и те, кто прибыл во время миграционного кризиса 2010-х, и потомки перебравшихся в метрополию из африканских колоний в прошлом веке.
© AP Photo / Christophe EnaМусульмане во время молитвы на площади перед ратушей в пригороде Парижа
© AP Photo / Christophe Ena
Мусульмане во время молитвы на площади перед ратушей в пригороде Парижа
Обеспокоены и военные. Несколько недель назад из армии уволили бригадного генерала Андре Кусту за подпись под открытым письмом 20 высших офицеров с осуждением "распада" страны, "ненависти между общинами" и "исламизма". Дальнейшая судьба остальных пока неясна.
Специфика мер
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает ситуацию сложной.
"Не все последователи ислама во Франции стремятся адаптироваться к мирной европейской жизни. В Париже, Ницце, других городах были теракты. Фундаменталисты не сидят сложа руки. Они создают ячейки, вовлекая все больше сторонников и пытаясь, таким образом, влиять на политику. Властям бороться с этим непросто. Естественно, нужно ловить главарей радикального подполья и изолировать как от общества, так и от других мусульман", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Предвыборная агитация в Париже
Проблема не только в открытых границах ЕС, подчеркивает политолог, но и в самих французах, которые неоднозначно реагируют на любые меры правоохранителей, ограничивающие свободу. Впрочем, некоторые понимают, что иначе спокойствия и безопасности не добиться.
"Политические последствия налицо. Глава государства, ошеломленный министром внутренних дел, распорядился внести предложения к июню. Очевидно, у Ретайо, который позиционирует себя кандидатом на выборах-2027, свои планы. Также некоторые деятели призывают к запрету "Братьев-мусульман", — уточняет специалист по исламу во Франции из Национального центра научных исследований, политолог Франк Фрегози.
Борьба наполовину
Лидер "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла потребовал законодательно пресечь деятельность организации. Основатель "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, наоборот, обвинил Елисейский дворец в "аккредитации бредовых тезисов Ретайо и Ле Пен", назвав доклад "исламофобским".
© AP Photo / Lewis JolyЖордан Барделла
© AP Photo / Lewis Joly
Жордан Барделла
"Национальное объединение" всегда старалось перехватить эту повестку. Ситуация непростая. Ведь, с одной стороны, — проникновение исламизма в учебные заведения, а с другой — необходимость поддерживать хорошие отношения с Катаром, откуда в страну приезжают многие проповедники. Так что в полную силу эта борьба никогда не велась", — подчеркивает в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.
Тем не менее правительство устраивает тяжбы то с одной, то с другой мусульманской школой, спецслужбы в целом успешно ликвидируют боевую часть террористического подполья, добавляет эксперт. Крупных терактов не было с 2016-го.
Чем обернутся новые антиисламистские меры Парижа, пока понять сложно. Нельзя исключать, что, как и раньше, громкие заявления высоких чинов и бурные дискуссии в прессе ничем не закончатся. Перспективы решения проблемы по-прежнему туманны.
* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
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