https://ria.ru/20250528/frantsiya-2019396031.html

Генерал уже пострадал. Макрон готовится к новой пощечине

Генерал уже пострадал. Макрон готовится к новой пощечине - РИА Новости, 28.05.2025

Генерал уже пострадал. Макрон готовится к новой пощечине

Спецслужбы Франции уверены: инфраструктуру страны захватывают исламские фундаменталисты. Президент потребовал от силовиков приготовиться к борьбе с радикалами... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:04:00+03:00

франция

париж

европа

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

братья-мусульмане

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Спецслужбы Франции уверены: инфраструктуру страны захватывают исламские фундаменталисты. Президент потребовал от силовиков приготовиться к борьбе с радикалами уже к июню. Почему добиться результатов будет непросто — в материале РИА Новости.Расстановка приоритетовПо данным опроса компании CSA, 71 процент французов считают, что Макрон не справляется с этой проблемой, причем 81 процент респондентов видят в ней главную угрозу. А ведь он еще на первый срок шел с обещанием разобраться с исламистами.На заседании совета по обороне и национальной безопасности в Елисейском дворце министры и представители силовых ведомств от полиции до разведслужб обсуждали "тихое проникновение" в государственные и общественные институты Франции террористической организации "Братья-мусульмане"*."Проникновение отличается от сепаратизма тем, что пытается изменить государство изнутри", — пояснил один из участников совещания изданию RFI.Доклад на 73 страницах представил глава МВД Брюно Ретайо. Выслушав, Макрон поручил ведомствам определиться с конкретными шагами и представить план до июня.Подробности отчета утекли в СМИ накануне, за что, пишет Politico, Макрон отчитал Ретайо и других министров. Федерация "Мусульмане Франции", которую в документе охарактеризовали как "национальное отделение "Братьев-мусульман", возмутилась "необоснованными обвинениями" и предостерегла от "опасного смешения" ислама с радикализмом.Новое влияние"Теряя влияние в арабо-мусульманском мире, "Братья-мусульмане" сосредоточили свои усилия в Европе… Действуют через структурированную сеть организаций — в частности, для лоббирования в общественных институтах", — цитирует доклад Ретайо Figaro.Речь, к примеру, идет о Совете европейских мусульман, Европейском совете по фетвам и исследованиям, Форуме европейских мусульманских молодежных организаций. Зачастую институты Евросоюза выступают их спонсорами.Сеть "Братьев-мусульман" охватывает также Бельгию, Австрию, Германию. А Франция стала "открытыми зияющими вратами" для идеологии исламизма в Старом Свете.Организация, основанная Хасаном эль-Банной в Египте еще в 1928-м, преследует "одну цель — вербовать людей для строительства шариатского государства", сообщили Макрону.Как сообщает разведка, во Франции порядка 280 отделений "Мусульман Франции", аффилированных с фундаменталистами, — это десять процентов всех исламских организаций в стране. В мечети, принадлежащие "Братьям мусульманам" или близким к ним структурам, по пятницам на традиционную молитву приходит в среднем 91 тысяча человек.Согласно Insee, в 2023-м десять процентов граждан Франции (около 6,5 миллиона) назвали себя мусульманами. Это и те, кто прибыл во время миграционного кризиса 2010-х, и потомки перебравшихся в метрополию из африканских колоний в прошлом веке.Обеспокоены и военные. Несколько недель назад из армии уволили бригадного генерала Андре Кусту за подпись под открытым письмом 20 высших офицеров с осуждением "распада" страны, "ненависти между общинами" и "исламизма". Дальнейшая судьба остальных пока неясна.Специфика мерДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает ситуацию сложной."Не все последователи ислама во Франции стремятся адаптироваться к мирной европейской жизни. В Париже, Ницце, других городах были теракты. Фундаменталисты не сидят сложа руки. Они создают ячейки, вовлекая все больше сторонников и пытаясь, таким образом, влиять на политику. Властям бороться с этим непросто. Естественно, нужно ловить главарей радикального подполья и изолировать как от общества, так и от других мусульман", — отметил он в беседе с РИА Новости.Проблема не только в открытых границах ЕС, подчеркивает политолог, но и в самих французах, которые неоднозначно реагируют на любые меры правоохранителей, ограничивающие свободу. Впрочем, некоторые понимают, что иначе спокойствия и безопасности не добиться."Политические последствия налицо. Глава государства, ошеломленный министром внутренних дел, распорядился внести предложения к июню. Очевидно, у Ретайо, который позиционирует себя кандидатом на выборах-2027, свои планы. Также некоторые деятели призывают к запрету "Братьев-мусульман", — уточняет специалист по исламу во Франции из Национального центра научных исследований, политолог Франк Фрегози.Борьба наполовинуЛидер "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла потребовал законодательно пресечь деятельность организации. Основатель "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, наоборот, обвинил Елисейский дворец в "аккредитации бредовых тезисов Ретайо и Ле Пен", назвав доклад "исламофобским"."Национальное объединение" всегда старалось перехватить эту повестку. Ситуация непростая. Ведь, с одной стороны, — проникновение исламизма в учебные заведения, а с другой — необходимость поддерживать хорошие отношения с Катаром, откуда в страну приезжают многие проповедники. Так что в полную силу эта борьба никогда не велась", — подчеркивает в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.Тем не менее правительство устраивает тяжбы то с одной, то с другой мусульманской школой, спецслужбы в целом успешно ликвидируют боевую часть террористического подполья, добавляет эксперт. Крупных терактов не было с 2016-го.Чем обернутся новые антиисламистские меры Парижа, пока понять сложно. Нельзя исключать, что, как и раньше, громкие заявления высоких чинов и бурные дискуссии в прессе ничем не закончатся. Перспективы решения проблемы по-прежнему туманны.* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html

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франция, париж, европа, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, братья-мусульмане