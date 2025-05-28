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СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок - РИА Новости, 28.05.2025
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17:16 28.05.2025 (обновлено: 18:38 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/frantsija-2019603993.html
СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок
СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок
Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, совершивший за свою карьеру преступления сексуального характера против почти 300 пациентов, большинство из которых - дети,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:16:00+03:00
2025-05-28T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, совершивший за свою карьеру преступления сексуального характера против почти 300 пациентов, большинство из которых - дети, приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV. "После трехмесячного судебного разбирательства... Жоэль Ле Скуарнек в среду 28 мая был приговорен к 20 годам тюрьмы с обязательством отбыть две трети срока в качестве минимума за изнасилования и сексуальные домогательства, совершенные в отношении 299 пациентов", - говорится в материале. Отмечается, что срок заключения длиной в 20 лет, согласно французскому законодательству - максимальный за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. При этом в отношении Ле Скуарнека продолжаются еще два разбирательства. В рамках первого следствие выясняет, не было ли пострадавших больше, чем известно. Второе же ставит целью понять, было ли знакомым Ле Скуарнека известно о его преступных действиях. Телеканал подчеркивает, что в ходе судебного процесса в марте Ле Скуарнек признал вину по всем выдвинутым против него обвинениям. Они включали в себя 111 эпизодов изнасилования и 188 эпизодов сексуальных домогательств, при этом 256 из 299 пострадавших были младше 15 лет на момент совершения преступления. Ле Скуарнек также заявлял, что не хочет проявления к себе снисходительности, так как "осознал безмерную боль", которую он причинил пострадавшим и их близким. Указывается, что Ле Скуарнек уже отбывает 15-летний тюремный срок по другому делу о растлении нескольких несовершеннолетних, приговорен по которому он был в 2020 году.
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009588240.html
https://ria.ru/20250218/moskva-2000164333.html
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в мире
В мире
СМИ: во Франции врач-педофил, растливший сотни пациентов, получил срок

BFMTV: французский врач Ле Скуарнек получил 20 лет тюрьмы за изнасилования

© Фото : соцсетиФранцузский врач Жоэль Ле Скуарнек, обвиняемый в преступлениях сексуального характера против пациентов
Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, обвиняемый в преступлениях сексуального характера против пациентов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : соцсети
Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, обвиняемый в преступлениях сексуального характера против пациентов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Французский врач Жоэль Ле Скуарнек, совершивший за свою карьеру преступления сексуального характера против почти 300 пациентов, большинство из которых - дети, приговорен к 20 годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV.
"После трехмесячного судебного разбирательства... Жоэль Ле Скуарнек в среду 28 мая был приговорен к 20 годам тюрьмы с обязательством отбыть две трети срока в качестве минимума за изнасилования и сексуальные домогательства, совершенные в отношении 299 пациентов", - говорится в материале.
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Отмечается, что срок заключения длиной в 20 лет, согласно французскому законодательству - максимальный за изнасилование с отягчающими обстоятельствами.
При этом в отношении Ле Скуарнека продолжаются еще два разбирательства. В рамках первого следствие выясняет, не было ли пострадавших больше, чем известно. Второе же ставит целью понять, было ли знакомым Ле Скуарнека известно о его преступных действиях.
Телеканал подчеркивает, что в ходе судебного процесса в марте Ле Скуарнек признал вину по всем выдвинутым против него обвинениям. Они включали в себя 111 эпизодов изнасилования и 188 эпизодов сексуальных домогательств, при этом 256 из 299 пострадавших были младше 15 лет на момент совершения преступления. Ле Скуарнек также заявлял, что не хочет проявления к себе снисходительности, так как "осознал безмерную боль", которую он причинил пострадавшим и их близким.
Указывается, что Ле Скуарнек уже отбывает 15-летний тюремный срок по другому делу о растлении нескольких несовершеннолетних, приговорен по которому он был в 2020 году.
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