https://ria.ru/20250528/forum-2019546829.html

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" открылся в Подмосковье

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" открылся в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2025

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" открылся в Подмосковье

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" открылся в доме правительства Подмосковья при поддержке национального проекта "Новые технологии сбережения... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:58:00+03:00

2025-05-28T13:58:00+03:00

2025-05-28T13:58:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" открылся в доме правительства Подмосковья при поддержке национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На него приехали ученые, врачи, эксперты в области здравоохранения и медицинской науки, политики, деятели культуры, спортсмены, ведущие производители продуктов здорового питания и биологически активных добавок со всей страны. Они обсуждают такие вопросы, как внедрение современных здоровьесберегающих технологий, развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, роль регионов в профилактической медицине, влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни. "Президент объявил о семи национальных целях, и наша задача – сделать все, чтобы в каждом направлении, прежде всего, это касается здоровья, качества жизни человека, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители. И здесь очень важен подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям", — приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он добавил, что форум является возможностью искать и находить все самое полезное для человека. Задача властей сделать в Московской области так, чтобы это могли почувствовать люди в каждом населенном пункте. Один из заметных прорывов – перинатальная помощь. Здоровье детей и старшего поколения – все это обсуждается на этой площадке. Мероприятие проходит 27-28 мая. Организаторы форума – правительство Российской Федерации, правительство Московской области и фонд "Росконгресс". На полях форума развернута выставка, где участники могут ознакомиться с передовыми медицинскими центрами здоровья и проектами в области здорового питания. Свой стенд представил один из флагманов подмосковной медицины – Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). В частности, посетителям предлагают пройти VR-визуализацию биологического возраста и примерить костюм пожилого человека.

https://ria.ru/20250527/basseyn-2019378232.html

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московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев