На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки
На историка Тамару Эйдельман завели новое дело за фейки о ВС России
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ее штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Историка внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из перечня, но ей отказали. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* открыли дело о "реабилитации нацизма, совершенной группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети".
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"В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — рассказали силовики..
Как уточнил собеседник агентства, это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.