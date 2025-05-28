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На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки - РИА Новости, 28.05.2025
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04:37 28.05.2025 (обновлено: 05:14 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/feyki-2019467278.html
На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки
На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки - РИА Новости, 28.05.2025
На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки
Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:37:00+03:00
2025-05-28T05:14:00+03:00
происшествия
россия
тамара эйдельман
московский городской суд
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ее штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Историка внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из перечня, но ей отказали. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* открыли дело о "реабилитации нацизма, совершенной группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети"."В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — рассказали силовики.. Как уточнил собеседник агентства, это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html
https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html
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происшествия, россия, тамара эйдельман, московский городской суд
Происшествия, Россия, Тамара Эйдельман, Московский городской суд
На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки

На историка Тамару Эйдельман завели новое дело за фейки о ВС России

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ее штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Историка внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из перечня, но ей отказали. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* открыли дело о "реабилитации нацизма, совершенной группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети".
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"В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — рассказали силовики..
Как уточнил собеседник агентства, это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ПроисшествияРоссияТамара ЭйдельманМосковский городской суд
 
 
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