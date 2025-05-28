https://ria.ru/20250528/feyki-2019467278.html

На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки

На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки - РИА Новости, 28.05.2025

На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки

Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:37:00+03:00

2025-05-28T04:37:00+03:00

2025-05-28T05:14:00+03:00

происшествия

россия

тамара эйдельман

московский городской суд

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Против историка Тамары Эйдельман* возбудили новое уголовное дело за фейки о российских военных, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ее штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Историка внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Эйдельман* пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из перечня, но ей отказали. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* открыли дело о "реабилитации нацизма, совершенной группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети"."В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — рассказали силовики.. Как уточнил собеседник агентства, это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250430/feyki-2014473031.html

https://ria.ru/20250526/akter-2019097545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тамара эйдельман, московский городской суд