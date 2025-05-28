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Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии - РИА Новости, 28.05.2025
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02:02 28.05.2025 (обновлено: 05:25 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/evrosoyuz-2019459226.html
Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии
Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии - РИА Новости, 28.05.2025
Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии
Венгрия и Словакия ветировали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его слова приводит РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:02:00+03:00
2025-05-28T05:25:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 28 мая — РИА Новости. Венгрия и Словакия ветировали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его слова приводит агентство MTI."Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе. Текст размывает, с одной стороны, позицию конституционных институтов и гражданских организаций и, с другой стороны, место политических партий и гражданских организаций в демократическом обществе", — сказал Боки.Министр уточнил, что, по мнению Будапешта, евроинституты и некоторые страны неправильно истолковывают понятие демократической устойчивости и используют этот термин для поддержки внешнего вмешательства в демократические процессы государств ЕС.По его словам, Венгрия хотела бы усилить прозрачность европейского финансирования для неправительственных организаций из-за фундаментального непонимания роли гражданских организаций в демократическом обществе. В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости законодательного оформления в стране борьбы с иностранным влиянием по образцу США. Ранее он поблагодарил хозяина Белого дома Дональда Трампа за раскрытие темного заговора и закрытие USAID и призвал к изгнанию из Венгрии сети действующих организаций, финансируемых американским агентством, а также ввести санкции против тех, кто пытается влиять на политику в Будапеште за средства, полученные из-за рубежа.
https://ria.ru/20250521/es-2018271695.html
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в мире, венгрия, словакия, сша, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, агентство по международному развитию сша, польша
В мире, Венгрия, Словакия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, Агентство по международному развитию США, Польша
Венгрия и Словакия не поддержали идею Польши об укреплении демократии

Венгрия и Словакия ветировали предложение Польши усилить НПО в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 мая — РИА Новости. Венгрия и Словакия ветировали предложение Польши об укреплении демократической устойчивости, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его слова приводит агентство MTI.
"Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе. Текст размывает, с одной стороны, позицию конституционных институтов и гражданских организаций и, с другой стороны, место политических партий и гражданских организаций в демократическом обществе", — сказал Боки.
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Министр уточнил, что, по мнению Будапешта, евроинституты и некоторые страны неправильно истолковывают понятие демократической устойчивости и используют этот термин для поддержки внешнего вмешательства в демократические процессы государств ЕС.
По его словам, Венгрия хотела бы усилить прозрачность европейского финансирования для неправительственных организаций из-за фундаментального непонимания роли гражданских организаций в демократическом обществе.
В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости законодательного оформления в стране борьбы с иностранным влиянием по образцу США. Ранее он поблагодарил хозяина Белого дома Дональда Трампа за раскрытие темного заговора и закрытие USAID и призвал к изгнанию из Венгрии сети действующих организаций, финансируемых американским агентством, а также ввести санкции против тех, кто пытается влиять на политику в Будапеште за средства, полученные из-за рубежа.
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