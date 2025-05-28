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Спрос на расчеты в евро резко упал - РИА Новости, 28.05.2025
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03:34 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/evro-2019463347.html
Спрос на расчеты в евро резко упал
Спрос на расчеты в евро резко упал - РИА Новости, 28.05.2025
Спрос на расчеты в евро резко упал
Евро не сможет стать новым долларом: спрос на расчеты в этой валюте за пределами еврозоны за последние годы резко упал и сейчас почти в пять раз слабее, чем на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:34:00+03:00
2025-05-28T03:34:00+03:00
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лондон
михаил гордиенко
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Евро не сможет стать новым долларом: спрос на расчеты в этой валюте за пределами еврозоны за последние годы резко упал и сейчас почти в пять раз слабее, чем на американскую валюту, выяснило РИА Новости. Согласно данным межбанковской системы SWIFT, в апреле этого года доля евро в расчетах за пределами еврозоны составила 13,18%. Это почти в пять раз меньше, чем у самой востребованной валюты в рамках этой же системы: на доллар в середине весны пришлось 59,74% всех платежей. Текущей доле евро сейчас весьма далеко до собственных рекордных значений: в мае 2023 года показатель составлял 37,48%, а у "американца" в том же месяце - 42,91%. При этом за весь 2023 год на евро приходилось в среднем всего 21% расчетов вне еврозоны, тогда как в 2022 году этот показатель составлял примерно треть. В прошлом году он продолжил снижаться, опустившись до 13% и колеблется вблизи этой отметки в январе-апреле этого года. Роль евро, считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, могла бы значительно возрасти на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа, однако есть причины, почему это все-таки не происходит. "Стоит признать, что ЕС не является на данный момент самостоятельным игроком. Союз находится в политическом и экономическом плане между двух враждующих центров англосаксонской силы — между Вашингтоном и Лондоном. Экономическое и финансовое благополучие ЕС поэтому никем не учитывается, союз является разменной монетой. Экономический спад еврозоны, который усилился событиями 2022 года, это ярко подтверждает. На этом фоне евро слабеет, а ведь при проведении суверенной политики ЕС вполне мог бы конкурировать с долларом США", - поясняет эксперт. Неравный бой двух самых востребованных мировых валют происходит на фоне укрепления альтернативных средств платежа. Так, по данным Банка России, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%. Настолько же уверенно себя чувствует и юань: его доля в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам апреля составила 55%, тогда как доллар много месяцев подряд находится вблизи 40%, а евро - 2-3%.
https://ria.ru/20250105/dollar-1992552801.html
https://ria.ru/20250515/dollar-2017166128.html
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сша, вашингтон (штат), лондон, михаил гордиенко, дональд трамп, евросоюз, swift, рэу имени г. в. плеханова, в мире
США, Вашингтон (штат), Лондон, Михаил Гордиенко, Дональд Трамп, Евросоюз, SWIFT, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
Спрос на расчеты в евро резко упал

Спрос на расчеты в евро за пределами еврозоны резко упал

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКупюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Евро не сможет стать новым долларом: спрос на расчеты в этой валюте за пределами еврозоны за последние годы резко упал и сейчас почти в пять раз слабее, чем на американскую валюту, выяснило РИА Новости.
Согласно данным межбанковской системы SWIFT, в апреле этого года доля евро в расчетах за пределами еврозоны составила 13,18%. Это почти в пять раз меньше, чем у самой востребованной валюты в рамках этой же системы: на доллар в середине весны пришлось 59,74% всех платежей.
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Текущей доле евро сейчас весьма далеко до собственных рекордных значений: в мае 2023 года показатель составлял 37,48%, а у "американца" в том же месяце - 42,91%. При этом за весь 2023 год на евро приходилось в среднем всего 21% расчетов вне еврозоны, тогда как в 2022 году этот показатель составлял примерно треть. В прошлом году он продолжил снижаться, опустившись до 13% и колеблется вблизи этой отметки в январе-апреле этого года.
Роль евро, считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, могла бы значительно возрасти на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа, однако есть причины, почему это все-таки не происходит.
"Стоит признать, что ЕС не является на данный момент самостоятельным игроком. Союз находится в политическом и экономическом плане между двух враждующих центров англосаксонской силы — между Вашингтоном и Лондоном. Экономическое и финансовое благополучие ЕС поэтому никем не учитывается, союз является разменной монетой. Экономический спад еврозоны, который усилился событиями 2022 года, это ярко подтверждает. На этом фоне евро слабеет, а ведь при проведении суверенной политики ЕС вполне мог бы конкурировать с долларом США", - поясняет эксперт.
Неравный бой двух самых востребованных мировых валют происходит на фоне укрепления альтернативных средств платежа. Так, по данным Банка России, на рубль в платежах за импортные товары и услуги уже четвертый месяц подряд приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля и вовсе достигла максимальных 47,6%. Настолько же уверенно себя чувствует и юань: его доля в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам апреля составила 55%, тогда как доллар много месяцев подряд находится вблизи 40%, а евро - 2-3%.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистике из США
15 мая, 17:18
 
СШАВашингтон (штат)ЛондонМихаил ГордиенкоДональд ТрампЕвросоюзSWIFTРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ мире
 
 
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