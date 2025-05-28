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СМИ: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме - РИА Новости, 28.05.2025
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18:50 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ermak-2019635122.html
СМИ: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме
СМИ: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что это его босс велел ему надеть костюм на встречу в Белый дом в феврале, пишет газета Politico. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:50:00+03:00
2025-05-28T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что это его босс велел ему надеть костюм на встречу в Белый дом в феврале, пишет газета Politico. В феврале Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео, посвященное началу визита украинской делегации в США. На ролике можно было заметить Ермака, впервые за долгое время надевшего официальный костюм вместо одежды защитного цвета и толстовок с украинской символикой, а также самого Зеленского в черной вышиванке с трезубцем, черных штанах и черных кроссовках. "На самом деле, он сказал Politico, что это его босс сказал ему надеть костюм", - говорится в публикации. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
https://ria.ru/20250528/zelenskiy--2019565883.html
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в мире, сша, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп
СМИ: Зеленский заставил Ермака надеть костюм на встречу в Белом доме

Politico: Зеленский велел Ермаку надеть костюм на встречу в Белом доме

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что это его босс велел ему надеть костюм на встречу в Белый дом в феврале, пишет газета Politico.
В феврале Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео, посвященное началу визита украинской делегации в США. На ролике можно было заметить Ермака, впервые за долгое время надевшего официальный костюм вместо одежды защитного цвета и толстовок с украинской символикой, а также самого Зеленского в черной вышиванке с трезубцем, черных штанах и черных кроссовках.
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"На самом деле, он сказал Politico, что это его босс сказал ему надеть костюм", - говорится в публикации.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
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