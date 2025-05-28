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Бывшего дагестанского депутата поставили на профучет в колонии - РИА Новости, 28.05.2025
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03:50 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ekstremizm-2019464395.html
Бывшего дагестанского депутата поставили на профучет в колонии
Бывшего дагестанского депутата поставили на профучет в колонии - РИА Новости, 28.05.2025
Бывшего дагестанского депутата поставили на профучет в колонии
Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, осужденного на 16 лет, поставили в колонии на профилактический учет за изучение... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:50:00+03:00
2025-05-28T03:50:00+03:00
происшествия
волгоградская область
магомед магомедов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, осужденного на 16 лет, поставили в колонии на профилактический учет за изучение экстремистской идеологии, он безуспешно оспорил это решение в суде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании в 2011 году банды, участники которой обманывали клиентов "Витас Банка". По данным следствия, после признания "Витас Банка" банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка. Они же незаконно отчуждали имущество кредитного учреждения на сумму более 40 миллионов рублей и вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному им в "Витас Банке". Из материалов следует, что в конце 2024 года Магомедов был поставлен на профилактический учет в колонии в Волгоградской области, как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию. Магомедов оспорил это решение в суде, указав, что оно принято с нарушением инструкции по профилактике правонарушений среди осужденных. В ходе слушания выяснилось, что административная комиссия колонии поставила Магомедова на учет, исходя из данных рапорта оперуполномоченного в колонии, узнавшего, что Магомедов занимался изучением экстремистской идеологии. Суд в ЯНАО в начале мая оставил исковые требования осужденного без удовлетворения.
https://ria.ru/20250324/ekstremizm-2006851156.html
https://ria.ru/20250207/derbent-1998089820.html
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происшествия, волгоградская область, магомед магомедов, витас банк
Происшествия, Волгоградская область, Магомед Магомедов, Витас Банк
Бывшего дагестанского депутата поставили на профучет в колонии

Экс-депутата Магомедова поставили на учет за изучение экстремистской идеологии

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Исправительная колония. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывшего депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова, осужденного на 16 лет, поставили в колонии на профилактический учет за изучение экстремистской идеологии, он безуспешно оспорил это решение в суде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании в 2011 году банды, участники которой обманывали клиентов "Витас Банка". По данным следствия, после признания "Витас Банка" банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка. Они же незаконно отчуждали имущество кредитного учреждения на сумму более 40 миллионов рублей и вымогали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному им в "Витас Банке".
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 05:41
Из материалов следует, что в конце 2024 года Магомедов был поставлен на профилактический учет в колонии в Волгоградской области, как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию.
Магомедов оспорил это решение в суде, указав, что оно принято с нарушением инструкции по профилактике правонарушений среди осужденных. В ходе слушания выяснилось, что административная комиссия колонии поставила Магомедова на учет, исходя из данных рапорта оперуполномоченного в колонии, узнавшего, что Магомедов занимался изучением экстремистской идеологии. Суд в ЯНАО в начале мая оставил исковые требования осужденного без удовлетворения.
Ровшан Омаров - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 23:40
 
ПроисшествияВолгоградская областьМагомед МагомедовВитас Банк
 
 
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