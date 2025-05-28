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Эксперт рассказал, зачем ВС России создают буферную зону в Сумской области
Эксперт рассказал, зачем ВС России создают буферную зону в Сумской области - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперт рассказал, зачем ВС России создают буферную зону в Сумской области
ВСУ совершили террористическую вылазку в Курскую область с территории Сумской области, поэтому Россия абсолютно законно принимает меры для создания буферной... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:24:00+03:00
2025-05-28T23:24:00+03:00
2025-05-28T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
игорь коротченко
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ совершили террористическую вылазку в Курскую область с территории Сумской области, поэтому Россия абсолютно законно принимает меры для создания буферной зоны в этом украинском регионе, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. "Именно с территории Сумской области осуществлялась террористическая вылазка ВСУ с оккупацией части приграничных районов Курской области. Поэтому абсолютно законно то, что Россия для нейтрализации возможностей противника предпринимает действия с целью занятия части территории Сумской области и создания там буферной зоны. Это задача, которую Вооруженные силы РФ решают по поручению президента для обеспечения безопасности своего собственного населения", - сказал Коротченко. Он отметил, что обеспечение мира и спокойствия гражданского населения России - главный приоритет государства, это будет выполнено всем имеющимся арсеналом сил и средств. Эксперт также напомнил, что ВСУ уничтожали мирное население в Курской области, совершали массовые убийства и проводили акции террора и устрашения в отношении гражданских лиц. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
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россия, курская область, сумская область, игорь коротченко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, зачем ВС России создают буферную зону в Сумской области
Редактор Коротченко: Россия законно создает буферную зону в Сумской области