https://ria.ru/20250528/ekspert-2019671446.html

Эксперт рассказал, как Россия ответит на удар ракетой Taurus

Эксперт рассказал, как Россия ответит на удар ракетой Taurus - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт рассказал, как Россия ответит на удар ракетой Taurus

Если ВСУ нанесут удар немецкой ракетой Taurus по объектам в глубине России, ВС РФ могут в ответ полностью уничтожить производство таких ракет, поразив... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-28T22:56:00+03:00

2025-05-28T22:56:00+03:00

2025-05-29T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

германия

украина

игорь коротченко

фридрих мерц

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Если ВСУ нанесут удар немецкой ракетой Taurus по объектам в глубине России, ВС РФ могут в ответ полностью уничтожить производство таких ракет, поразив единственный завод в Германии, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Если произойдут подтвержденные удары с использованием вооружёнными силами Украины крылатых ракет Taurus по объектам в глубине территории России, мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что над ответными действиями в случае такого развития событий нужно думать уже сейчас. "Будет необходим ответный точечный, единичный удар по заводу-изготовителю Taurus, он единственный в Германии. Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведёт к человеческим жертвам, но позволит России уничтожить это ракетное производство полностью", - заявил Коротченко. По его словам, для такого ответного удара подойдут два ракетных комплекса "Орешник", каждый из которых несёт шесть гиперзвуковых боевых блока в неядерном оснащении. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В среду главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных. Германия, по сути, уже является полноценным участником украинского конфликта, и при наличии данных об участии немецких военнослужащих в запуске дальнобойных ракет по территории России Москва может принять любое решение об ответных действиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20250528/ekspert-2019658808.html

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

россия

германия

украина

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россия, германия, украина, игорь коротченко, фридрих мерц, мария захарова, вооруженные силы украины, нато