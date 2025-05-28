https://ria.ru/20250528/ekspert-2019670972.html

Эксперт заявил о прямом вмешательстве Европы в конфликт на Украине

Эксперт заявил о прямом вмешательстве Европы в конфликт на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Эксперт заявил о прямом вмешательстве Европы в конфликт на Украине

Снятие ограничений на дальность применения оружия ФРГ можно расценить как прямое вмешательство Европы в конфликт на Украине, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:46:00+03:00

2025-05-28T22:46:00+03:00

2025-05-28T22:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

украина

европа

фридрих мерц

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Снятие ограничений на дальность применения оружия ФРГ можно расценить как прямое вмешательство Европы в конфликт на Украине, заявил РИА Новости эксперт по международной безопасности, заместитель исполнительного координатора Института государственной политики и международных отношений Сан-Паулу Эктор Сен-Пьер. "Известно, что Украина не имеет возможности управлять, наводить и нацеливать эти ракеты (Taurus) на конкретные цели, которые она выбирает. Цели, очевидно, выбираются на политическом или политико-оперативном уровне, но Украина не располагает технологиями, необходимыми для управления траекторией ракеты и наведением ее на цель. Таким образом, имеет место прямое вмешательство Европы, которая, похоже, не знает, что происходит, и не имеет представления о последствиях, к которым это может привести", - сказал эксперт. По его словам, в Великобритании, Франции и Германии правительства подвергаются серьезной критике со стороны населения, но, возможно, они ищут в конфликте внутреннюю сплоченность. "Возможно, это и есть их цель. Но поскольку все, что они пытались сделать до сих пор, было выстрелом себе в ногу, я не исключаю, что это будет еще один выстрел себе в ногу... Создается впечатление, что европейские лидеры — это те, кто играют с огнем", - отметил Сен-Пьер. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019577013.html

германия

украина

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германия, украина, европа, фридрих мерц