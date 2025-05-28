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Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 28.05.2025 (обновлено: 20:52 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ekspert-2019658808.html
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца
Удар ракетами Taurus по Москве стал бы политическим концом для канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если Россия нанесет ответный удар, возможность... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:31:00+03:00
2025-05-28T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
украина
германия
маргарита симоньян
фридрих мерц
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Удар ракетами Taurus по Москве стал бы политическим концом для канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если Россия нанесет ответный удар, возможность которого ранее упомянула главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, заявил РИА Новости французский аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро. "Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, на уровне российской администрации думают о том, что если однажды вдруг Taurus ударит по Москве, то не останется другого выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину", - сказал собеседник агентства. При этом Моро сомневается, что подобный сценарий реализуется, поскольку Мерц не хочет войны. "Он (Мерц - ред.) прекрасно понимает, что если он когда-нибудь примет такое решение, то с политической точки зрения это будет его конец, особенно если русские нанесут ответный удар", - добавил эксперт. В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. В среду Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html
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москва, украина, германия, маргарита симоньян, фридрих мерц, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Германия, Маргарита Симоньян, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца

Аналитик Моро: удар Taurus по Москве стал бы политическим концом для Мерца

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Удар ракетами Taurus по Москве стал бы политическим концом для канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если Россия нанесет ответный удар, возможность которого ранее упомянула главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, заявил РИА Новости французский аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.
"Если верить Маргарите Симоньян, которая недавно сделала публикацию на эту тему и которая хорошо информирована, на уровне российских кабинетов, на уровне российской администрации думают о том, что если однажды вдруг Taurus ударит по Москве, то не останется другого выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину", - сказал собеседник агентства.
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При этом Моро сомневается, что подобный сценарий реализуется, поскольку Мерц не хочет войны.
"Он (Мерц - ред.) прекрасно понимает, что если он когда-нибудь примет такое решение, то с политической точки зрения это будет его конец, особенно если русские нанесут ответный удар", - добавил эксперт.
В понедельник Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
В среду Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают, что в случае нанесения ударов по Москве немецким оружием, российской стороне ничего не останется, кроме как бить по Берлину. При этом она отметила, что атаки ракетами Taurus можно осуществить только при участии немецких военных.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаГерманияМаргарита СимоньянФридрих МерцДмитрий Песков
 
 
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